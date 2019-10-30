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«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*

«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*
У ТРЦ "ПортCity" відбудеться конкурс тематичних фотозон, присвячений Halloween.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Усіх декораторів та просто креативних людей запрошують прийняти участь у конкурсі тематичних фотозон «Halloween». Переможець найстрашнішої фотозони, за результатами голосування відвідувачів, отримає 15 000 грн.

Голосування відбуватиметься на Instagram-сторінці ТРЦ, яка в день голосування буду закритою.

"Усіх учасників конкурсу чекають приємні сюрпризи та бонуси, без подарунка не залишиться ніхто!", - йдеться у дописі.

Для реєстрації у конкурсі переходьте за цим посиланням.

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Теги: ПортCity, Геловін, конкурс фотозон
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