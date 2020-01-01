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У Луцьку на аварійно-небезпечному перехресті планують встановити новий світлофор

У Луцьку на аварійно-небезпечному перехресті планують встановити новий світлофор
На аварійно-небезпечному перехресті вулиць Львівська-Потебні планують встановити новий світлофор.

13 жовтня на запрошення громади мікрорайону перехрестя вулиці Львівської та Потебні, представники місцевої влади зустрілись із тутешніми мешканцями, обговоривши питання облаштування на вказаному перехресті світлофорної розв’язки, йдеться на сайті мерії Луцька.

Лучани розповіли, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання. Складністю також є перетин дороги на пішохідному переході, адже острівців безпеки тут поки також не встановили.

Радник мера Ігор Поліщук запевнив присутніх, що на наступному дистанційному засіданні позачергової сесії Луцької міської ради виділять 100 тис. грн на проєкт облаштування світлофорної розв’язки, що передбачатиме все необхідне для повноцінної світлофорної розв’язки.

Потому представники міської влади вирушили вулицями Малоомелянівського масиву, аби поспілкуватися із місцевими мешканцями та ознайомитися із їх проблемами та потребами. Серед місцевих проблем було виділено дороги, і, в той же час, - необхідність встановлення обмежувачів швидкості освітлення на ділянках із нормальним дорожнім покриттям, освітлення, благоустрій пішохідної зони та багато іншого.

У Луцьку на аварійно-небезпечному перехресті планують встановити новий світлофор
У Луцьку на аварійно-небезпечному перехресті планують встановити новий світлофор
У Луцьку на аварійно-небезпечному перехресті планують встановити новий світлофор


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Теги: Луцьк, аварійно-небезпечне перехрестя, новий світлофор
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