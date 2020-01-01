«Спочатку було боляче навіть лежати»: студентка Лесиного вишу розповіла, як переносить коронавірус





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"Мені було боляче навіть лежати, відчувала жахливий дискомфорт", - розповідає студентка групи Журн-36, в якої днями підтвердили коронавірус.



Нагадаємо, у понеділок, 12 жовтня, стало відомо про те, що



"Симптоми - як у звичайного грипу, тобто головний біль, нежить, біль у горлі, потім піднялася температура. Її легко збили, без ускладнень, вона зникла через три дні, а потім розпочався жахливий головний біль. Голова боліла спереду та на потилиці, наче її просто здушували з обох боків. Наступний симптом - біль у тілі. Шкіра стала дуже чутливою, мені було боляче навіть лежати, відчувала жахливий дискомфорт.



Згодом зникли нюх та смак. Я це зрозуміла, коли почала їсти і їжа була ніяка. Мені це здалося дивним, але списала усе на нежить і не приділила цьому уваги. А коли мені довелося нарізати звичайнісіньку цибулю, я зрозуміла, що щось не так.



Нюх та смак повернулися десь через чотири дні. Аналізи я здала через десять днів, відколи у мене виявили температуру. Лікарі казали, що їх потрібно здавати трішечки пізніше. І вже тоді захворіли мої батьки, хресний та тітка. Словом, похворіли усі.



А зараз я себе нормально почуваю, але ще є жахлива слабкість. Мені важко щось робити, крім того, щоб лежати та дивитися серіал (сміється - авт.). Інколи піднімається температура, але не висока 37/37.1" - ділиться студентка.



Зазначимо, ВНУ імені Лесі Українки



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентка факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки, хвора на коронавірус, розповіла про перебіг недуги.Про це пише студентський портал "Нівроку"."Мені було боляче навіть лежати, відчувала жахливий дискомфорт", - розповідає студентка групи Журн-36, в якої днями підтвердили коронавірус.Нагадаємо, у понеділок, 12 жовтня, стало відомо про те, що на факультеті є перший підтверджений випадок COVID-19. Група, в якій навчається хвора студентка, пішла на самоізоляцію."Симптоми - як у звичайного грипу, тобто головний біль, нежить, біль у горлі, потім піднялася температура. Її легко збили, без ускладнень, вона зникла через три дні, а потім розпочався жахливий головний біль. Голова боліла спереду та на потилиці, наче її просто здушували з обох боків. Наступний симптом - біль у тілі. Шкіра стала дуже чутливою, мені було боляче навіть лежати, відчувала жахливий дискомфорт.Згодом зникли нюх та смак. Я це зрозуміла, коли почала їсти і їжа була ніяка. Мені це здалося дивним, але списала усе на нежить і не приділила цьому уваги. А коли мені довелося нарізати звичайнісіньку цибулю, я зрозуміла, що щось не так.Нюх та смак повернулися десь через чотири дні. Аналізи я здала через десять днів, відколи у мене виявили температуру. Лікарі казали, що їх потрібно здавати трішечки пізніше. І вже тоді захворіли мої батьки, хресний та тітка. Словом, похворіли усі.А зараз я себе нормально почуваю, але ще є жахлива слабкість. Мені важко щось робити, крім того, щоб лежати та дивитися серіал (сміється - авт.). Інколи піднімається температура, але не висока 37/37.1" - ділиться студентка.Зазначимо, ВНУ імені Лесі Українки з 15 жовтня до 15 листопада переходить на дистанційне навчання.

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