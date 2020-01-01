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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Спочатку було боляче навіть лежати»: студентка Лесиного вишу розповіла, як переносить коронавірус

«Спочатку було боляче навіть лежати»: студентка Лесиного вишу розповіла, як переносить коронавірус
Студентка факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки, хвора на коронавірус, розповіла про перебіг недуги.

Про це пише студентський портал "Нівроку".

"Мені було боляче навіть лежати, відчувала жахливий дискомфорт", - розповідає студентка групи Журн-36, в якої днями підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, у понеділок, 12 жовтня, стало відомо про те, що на факультеті є перший підтверджений випадок COVID-19. Група, в якій навчається хвора студентка, пішла на самоізоляцію.

"Симптоми - як у звичайного грипу, тобто головний біль, нежить, біль у горлі, потім піднялася температура. Її легко збили, без ускладнень, вона зникла через три дні, а потім розпочався жахливий головний біль. Голова боліла спереду та на потилиці, наче її просто здушували з обох боків. Наступний симптом - біль у тілі. Шкіра стала дуже чутливою, мені було боляче навіть лежати, відчувала жахливий дискомфорт.

Згодом зникли нюх та смак. Я це зрозуміла, коли почала їсти і їжа була ніяка. Мені це здалося дивним, але списала усе на нежить і не приділила цьому уваги. А коли мені довелося нарізати звичайнісіньку цибулю, я зрозуміла, що щось не так.

Нюх та смак повернулися десь через чотири дні. Аналізи я здала через десять днів, відколи у мене виявили температуру. Лікарі казали, що їх потрібно здавати трішечки пізніше. І вже тоді захворіли мої батьки, хресний та тітка. Словом, похворіли усі.

А зараз я себе нормально почуваю, але ще є жахлива слабкість. Мені важко щось робити, крім того, щоб лежати та дивитися серіал (сміється - авт.). Інколи піднімається температура, але не висока 37/37.1" - ділиться студентка.

Зазначимо, ВНУ імені Лесі Українки з 15 жовтня до 15 листопада переходить на дистанційне навчання.

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Теги: коронавірус, хвора студентка, ВНУ імені Лесі Українки
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тільки щира молитва зможе побороти цей недуг!
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