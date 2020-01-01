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Помер відомий український мовознавець Олександр Пономарів

Помер відомий український мовознавець Олександр Пономарів
У віці 84 років помер український філолог, доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Пономарів.

Про це Громадському повідомив директор Інституту журналістики Володимир Різун.

За його словами, професор помер 14 жовтня о 7-й ранку. «У нього був перелом, він уже рік лежав у лікарні і був у не дуже гарному стані», — розповів нам Різун.

Похорони Олександра Пономарева відбудуться у суботу, 17 жовтня. Директор Інституту журналістики уточнив, що додаткова інформація про те, коли відбудеться прощання, з’явиться на сайті закладу.

У червні колеги Олександра Пономарева розповідали, що він перебуває у тяжкому стані в лікарні, й організували збір коштів на лікування професора. 17 жовтня йому мало виповнитися 85 років.


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Теги: філолог, мовазнавець, смерть, Пономарів
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