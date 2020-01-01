Помер відомий український мовознавець Олександр Пономарів

Олександр Пономарів.



Про це Володимир Різун.



За його словами, професор помер 14 жовтня о 7-й ранку. «У нього був перелом, він уже рік лежав у лікарні і був у не дуже гарному стані», — розповів нам Різун.



Похорони Олександра Пономарева відбудуться у суботу, 17 жовтня. Директор Інституту журналістики уточнив, що додаткова інформація про те, коли відбудеться прощання, з’явиться на сайті закладу.



У червні колеги Олександра Пономарева розповідали, що він перебуває у тяжкому стані в лікарні, й організували збір коштів на лікування професора. 17 жовтня йому мало виповнитися 85 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У віці 84 років помер український філолог, доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса ШевченкаПро це Громадському повідомив директор Інституту журналістикиЗа його словами, професор помер 14 жовтня о 7-й ранку. «У нього був перелом, він уже рік лежав у лікарні і був у не дуже гарному стані», — розповів нам Різун.Похорони Олександра Пономарева відбудуться у суботу, 17 жовтня. Директор Інституту журналістики уточнив, що додаткова інформація про те, коли відбудеться прощання, з’явиться на сайті закладу.У червні колеги Олександра Пономарева розповідали, що він перебуває у тяжкому стані в лікарні, й організували збір коштів на лікування професора. 17 жовтня йому мало виповнитися 85 років.

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