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У Луцькому зоопарку – новий мешканець. ФОТО

У Луцькому зоопарку – новий мешканець. ФОТО
У КП "Луцький зоопарк" - чергове поповнення. Кільки тижнів тому до звіринцю зі столиці на постійне місце проживання приїхав сурикат.

Про це повідомляє пресслужба Луцького зоопарку.

"Направду цим дуже тішимося, бо, як ви знаєте, у нас уже років 4 мешкають три самочки, які прибули із Варшавського зоопарку. І ми ніяк не могли придбати їм кавалера, бо в Україні є проблема із самцями цього виду.

А нещодавно хлопчика, який мешкав у столичній родині як домашня тваринка, запропонували київським колегам. Ті, своєю чергою, вирішили допомогти Луцьку і «переадресували» суриката нам. Далі все відбулося швидко і просто – ми поїхали до Києва, забрали тваринку і поселили у нас", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у колекції Луцького зоопарку нещодавно з’явилася нова червонокнижна тваринка – видра, яку небайдужі люди врятували від смерті поблизу заплави річки на Закарпатті.

У Луцькому зоопарку – новий мешканець. ФОТО
У Луцькому зоопарку – новий мешканець. ФОТО
У Луцькому зоопарку – новий мешканець. ФОТО



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Теги: Луцький зоопарк, поповнення, новий мешканець
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