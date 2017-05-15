У Луцькому зоопарку – новий мешканець. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба Луцького зоопарку.



"Направду цим дуже тішимося, бо, як ви знаєте, у нас уже років 4 мешкають три самочки, які прибули із Варшавського зоопарку. І ми ніяк не могли придбати їм кавалера, бо в Україні є проблема із самцями цього виду.



А нещодавно хлопчика, який мешкав у столичній родині як домашня тваринка, запропонували київським колегам. Ті, своєю чергою, вирішили допомогти Луцьку і «переадресували» суриката нам. Далі все відбулося швидко і просто – ми поїхали до Києва, забрали тваринку і поселили у нас", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, у колекції Луцького зоопарку









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У КП "Луцький зоопарк" - чергове поповнення. Кільки тижнів тому до звіринцю зі столиці на постійне місце проживання приїхав сурикат.Про це повідомляє пресслужба Луцького зоопарку."Направду цим дуже тішимося, бо, як ви знаєте, у нас уже років 4 мешкають три самочки, які прибули із Варшавського зоопарку. І ми ніяк не могли придбати їм кавалера, бо в Україні є проблема із самцями цього виду.А нещодавно хлопчика, який мешкав у столичній родині як домашня тваринка, запропонували київським колегам. Ті, своєю чергою, вирішили допомогти Луцьку і «переадресували» суриката нам. Далі все відбулося швидко і просто – ми поїхали до Києва, забрали тваринку і поселили у нас", - йдеться у дописі.Нагадаємо, у колекції Луцького зоопарку нещодавно з’явилася нова червонокнижна тваринка – видра , яку небайдужі люди врятували від смерті поблизу заплави річки на Закарпатті.

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