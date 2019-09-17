Мешканці декількох сіл на Волині на 2 дні залишаться без газу





Про це



У звязку з цим з 9.00 год. 15 жовтня до 17.00 год. 16 жовтня в населених пунктах тимчасово припинять газопостачання: с.Гумнище – 89 споживачів без газу; с.Богунівка – 32; с.Липа – 105.



Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.



Відновлення газопостачання відбудеться 16 жовтня о 17 годині після завершення ремонтно-профілактичних робіт.



Фахівці "Волиньгазу" просять споживачів, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціалісти Горохівської дільниці Володимир-Волинського відділення АТ "Волиньгаз" проводитимуть заміну запірних пристроїв на розподільчих газопроводах середнього тиску у селах Гумнище, Липа та Богунівка Горохівського району.Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".У звязку з цим з 9.00 год. 15 жовтня до 17.00 год. 16 жовтня в населених пунктах тимчасово припинять газопостачання: с.Гумнище – 89 споживачів без газу; с.Богунівка – 32; с.Липа – 105.Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.Відновлення газопостачання відбудеться 16 жовтня о 17 годині після завершення ремонтно-профілактичних робіт.Фахівці "Волиньгазу" просять споживачів, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті

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