Мешканці декількох сіл на Волині на 2 дні залишаться без газу
Сьогодні, 19:18
Спеціалісти Горохівської дільниці Володимир-Волинського відділення АТ "Волиньгаз" проводитимуть заміну запірних пристроїв на розподільчих газопроводах середнього тиску у селах Гумнище, Липа та Богунівка Горохівського району.
Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".
У звязку з цим з 9.00 год. 15 жовтня до 17.00 год. 16 жовтня в населених пунктах тимчасово припинять газопостачання: с.Гумнище – 89 споживачів без газу; с.Богунівка – 32; с.Липа – 105.
Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться 16 жовтня о 17 годині після завершення ремонтно-профілактичних робіт.
Фахівці "Волиньгазу" просять споживачів, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті
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Про це повідомляє АТ "Волиньгаз".
У звязку з цим з 9.00 год. 15 жовтня до 17.00 год. 16 жовтня в населених пунктах тимчасово припинять газопостачання: с.Гумнище – 89 споживачів без газу; с.Богунівка – 32; с.Липа – 105.
Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться 16 жовтня о 17 годині після завершення ремонтно-профілактичних робіт.
Фахівці "Волиньгазу" просять споживачів, виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті
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