Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня





Про це



У Луцька завтра, 15 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадiв. Видимість 2-4 км. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 5-7 º вдень 11-13°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер, 15 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Видимість 2-4 км. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с.Температура вночi 4-9°, вдень 9-14°.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.У Луцька завтра, 15 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадiв. Видимість 2-4 км. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 5-7 º вдень 11-13°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію