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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 жовтня
У Волинській області у четвер, 15 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Видимість 2-4 км. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с.Температура вночi 4-9°, вдень 9-14°.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

У Луцька завтра, 15 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадiв. Видимість 2-4 км. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 5-7 º вдень 11-13°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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