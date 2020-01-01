вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО

У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО
Із нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці митрополит Луцький і Волинський Михаїл відвідав парафію в селі Веселе Луцького районного деканату.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Правословної церкви України.

З нагоди престольного свята владика очолив божественну літургію. З ним служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель громади протоієрей Мирон Цюпа, інше духовенство благочиння.

На завершення богослужіння архієрей вручив відзнаки активним парафіянам.

У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО
У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО
У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО
У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Веселе, храмове свято, владика Михаїл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра, 15 жовтня, у центрі Луцька не буде світла
Сьогодні, 18:45
У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО
Сьогодні, 18:06
У Луцькому зоопарку – новий мешканець. ФОТО
Сьогодні, 17:32
Через погіршення епідситуації Волинська ОДА просить, аби священники проводили онлайн-богослужіння
Сьогодні, 16:51
В Україні випав перший сніг. ФОТО
Сьогодні, 16:11
Схожі новини
У селі на Волині владика Михаїл вперше відправив святкову службу. ФОТО У селі на Волині владика Михаїл вперше відправив святкову службу. ФОТО
06 серпень, 17:55
Митрополит Михаїл вперше відвідав волинське село. ФОТО Митрополит Михаїл вперше відвідав волинське село. ФОТО
16 червень, 20:40
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
10 серпень, 15:30
Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО Владика Михаїл вперше відправив службу у храмі у Ковелі. ФОТО
03 серпень, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра, 15 жовтня, у центрі Луцька не буде світла
Сьогодні, 18:45
 0
У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО
Сьогодні, 18:06
 0
У Луцькому зоопарку – новий мешканець. ФОТО
Сьогодні, 17:32
 0
Через погіршення епідситуації Волинська ОДА просить, аби священники проводили онлайн-богослужіння
Сьогодні, 16:51
 0
В Україні випав перший сніг. ФОТО
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8