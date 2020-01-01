У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО

Михаїл відвідав парафію в селі Веселе Луцького районного деканату.



Про це



З нагоди престольного свята владика очолив божественну літургію. З ним служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель громади протоієрей Мирон Цюпа, інше духовенство благочиння.



На завершення богослужіння архієрей вручив відзнаки активним парафіянам.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці митрополит Луцький і Волинськийвідвідав парафію в селі Веселе Луцького районного деканату.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Правословної церкви України.З нагоди престольного свята владика очолив божественну літургію. З ним служили декан протоієрей, настоятель громади протоієрей, інше духовенство благочиння.На завершення богослужіння архієрей вручив відзнаки активним парафіянам.

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