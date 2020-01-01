У волинському селі відзначили храмове свято. ФОТО
Сьогодні, 18:06
Із нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці митрополит Луцький і Волинський Михаїл відвідав парафію в селі Веселе Луцького районного деканату.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Правословної церкви України.
З нагоди престольного свята владика очолив божественну літургію. З ним служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель громади протоієрей Мирон Цюпа, інше духовенство благочиння.
На завершення богослужіння архієрей вручив відзнаки активним парафіянам.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Правословної церкви України.
З нагоди престольного свята владика очолив божественну літургію. З ним служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель громади протоієрей Мирон Цюпа, інше духовенство благочиння.
На завершення богослужіння архієрей вручив відзнаки активним парафіянам.
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