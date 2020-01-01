Луцький прикордонний загін придбав техніку, яка долає водні перешкоди та пересувається по бездоріжжю. ФОТО





Про це інформують на сайті



Представники постачальника протягом кількох днів допомагали прикордонникам закріпити знання щодо правильного та ефективного використання техніки в охороні держрубежу.



Оператори удосконалювали навички по розгортанню комплексу та роботі з програмним забезпеченням.





Зазначають, що використання нової техніки розширює можливості охоронців кордону, адже за допомогою технічних засобів та програмного забезпечення, яким обладнаний комплекс, прикордонники можуть швидко виявляти, розпізнавати та ідентифікувати, як в денний, так і в нічний час доби, різні типи цілей (людей, транспортні засоби тощо), визначати напрямки їх руху та супроводжувати переміщення.





До того ж автомобілі «TORSUS» легко долають водні перешкоди, пересуваються по бездоріжжю та лісо-болотистій місцевості.



По завершенню навчально-методичного збору військовослужбовці підрозділів кордону отримали відповідні сертифікати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно Луцький загін придбав 2 мобільні тепловізійні комплекси спеціального призначення на базі автомобіля підвищеної прохідності «TORSUS PRAETORIAN», за проєктом «Удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні».Про це інформують на сайті Держприкордонслужби Представники постачальника протягом кількох днів допомагали прикордонникам закріпити знання щодо правильного та ефективного використання техніки в охороні держрубежу.Оператори удосконалювали навички по розгортанню комплексу та роботі з програмним забезпеченням.Зазначають, що використання нової техніки розширює можливості охоронців кордону, адже за допомогою технічних засобів та програмного забезпечення, яким обладнаний комплекс, прикордонники можуть швидко виявляти, розпізнавати та ідентифікувати, як в денний, так і в нічний час доби, різні типи цілей (людей, транспортні засоби тощо), визначати напрямки їх руху та супроводжувати переміщення.До того ж автомобілі «TORSUS» легко долають водні перешкоди, пересуваються по бездоріжжю та лісо-болотистій місцевості.По завершенню навчально-методичного збору військовослужбовці підрозділів кордону отримали відповідні сертифікати.

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