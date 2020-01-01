Луцький прикордонний загін придбав техніку, яка долає водні перешкоди та пересувається по бездоріжжю. ФОТО
Сьогодні, 08:13
Нещодавно Луцький загін придбав 2 мобільні тепловізійні комплекси спеціального призначення на базі автомобіля підвищеної прохідності «TORSUS PRAETORIAN», за проєктом «Удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні».
Про це інформують на сайті Держприкордонслужби.
Представники постачальника протягом кількох днів допомагали прикордонникам закріпити знання щодо правильного та ефективного використання техніки в охороні держрубежу.
Оператори удосконалювали навички по розгортанню комплексу та роботі з програмним забезпеченням.
Зазначають, що використання нової техніки розширює можливості охоронців кордону, адже за допомогою технічних засобів та програмного забезпечення, яким обладнаний комплекс, прикордонники можуть швидко виявляти, розпізнавати та ідентифікувати, як в денний, так і в нічний час доби, різні типи цілей (людей, транспортні засоби тощо), визначати напрямки їх руху та супроводжувати переміщення.
До того ж автомобілі «TORSUS» легко долають водні перешкоди, пересуваються по бездоріжжю та лісо-болотистій місцевості.
По завершенню навчально-методичного збору військовослужбовці підрозділів кордону отримали відповідні сертифікати.
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Про це інформують на сайті Держприкордонслужби.
Представники постачальника протягом кількох днів допомагали прикордонникам закріпити знання щодо правильного та ефективного використання техніки в охороні держрубежу.
Оператори удосконалювали навички по розгортанню комплексу та роботі з програмним забезпеченням.
Зазначають, що використання нової техніки розширює можливості охоронців кордону, адже за допомогою технічних засобів та програмного забезпечення, яким обладнаний комплекс, прикордонники можуть швидко виявляти, розпізнавати та ідентифікувати, як в денний, так і в нічний час доби, різні типи цілей (людей, транспортні засоби тощо), визначати напрямки їх руху та супроводжувати переміщення.
До того ж автомобілі «TORSUS» легко долають водні перешкоди, пересуваються по бездоріжжю та лісо-болотистій місцевості.
По завершенню навчально-методичного збору військовослужбовці підрозділів кордону отримали відповідні сертифікати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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