У місті на Волині відбувся конкурс-виставка роботів Lego. ФОТО





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Організатори свята наголосили, що дійство відбувається з дотриманням карантинних заходів. Ведучі сімейного свята щодесять хвилин нагадували гостям про носіння масок, як для дорослих, так і для діток, дотримання ними соціальної дистанції, користування антисептиками. Роздавали безкоштовно маски тим, хто з собою їх не мав.





У конкурсі взяли участь 30 дітей. Кожен з них презентував свої роботи з конструктора членам журі. До складу журі увійшли дизайнер Андрій Гнатюк, викладач спецдисциплін технічного спрямування Світлана Дукельська, вчитель технологій Ольга Гендис, викладач комп’ютерної графіки і дизайну Наталія Поліщук, директор репетиторського центру “Діалог” Наталія Шандалко





"Ми зрозуміли, що буде дуже багато бажаючих взяти участь у конкурсі, тому збільшили кількість місць до 30. Розрахували план острову, розставили парти, місця, розважальні зони. Продумали все так, щоб забезпечити дистанцію.



Діти навіть з аніматорами бавилися на відстані із дотриманням дистанції”, – розповіла Анастація Азанова, співзасновниця ГО “Креатив Студіо” і співорганізатор заходу.



Глядачі голосували за виріб у номінації “Глядацькі симпатії”, а журі обрало переможців у номінаціях: “Найбільший мрійник”, “Юний естет”, “Геній майбутнього”, “Юний винахідник”, “Креативщик”.





Наприкінці для відвідувачів сімейного свята показали наукове шоу та нагородили переможців конкурсу-виставки конструктору Lego.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го жовтня відбулась презентація відпочинкової зони на річці Риловиця для жителів Володимира-Волинського. У святковий вихідний день тут організували конкурс-виставку виробів і битву роботів із конструктора Lego, танці для дітей та наукове шоу.Про це інформує БУГ Організатори свята наголосили, що дійство відбувається з дотриманням карантинних заходів. Ведучі сімейного свята щодесять хвилин нагадували гостям про носіння масок, як для дорослих, так і для діток, дотримання ними соціальної дистанції, користування антисептиками. Роздавали безкоштовно маски тим, хто з собою їх не мав.У конкурсі взяли участь 30 дітей. Кожен з них презентував свої роботи з конструктора членам журі. До складу журі увійшли дизайнер, викладач спецдисциплін технічного спрямування, вчитель технологій, викладач комп’ютерної графіки і дизайну, директор репетиторського центру “Діалог”"Ми зрозуміли, що буде дуже багато бажаючих взяти участь у конкурсі, тому збільшили кількість місць до 30. Розрахували план острову, розставили парти, місця, розважальні зони. Продумали все так, щоб забезпечити дистанцію.Діти навіть з аніматорами бавилися на відстані із дотриманням дистанції”, – розповіла, співзасновниця ГО “Креатив Студіо” і співорганізатор заходу.Глядачі голосували за виріб у номінації “Глядацькі симпатії”, а журі обрало переможців у номінаціях: “Найбільший мрійник”, “Юний естет”, “Геній майбутнього”, “Юний винахідник”, “Креативщик”.Наприкінці для відвідувачів сімейного свята показали наукове шоу та нагородили переможців конкурсу-виставки конструктору Lego.

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