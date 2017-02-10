Лучанка розповіла, як шість років розшукує зниклих в АТО синів. ВІДЕО

Катерина Хомяк – єдина в Україні мама, у якої на війні зникло безвісти двоє синів. Дмитро та Володимир Хомяки служили в добровольчому батальйоні "Айдар". Володимира і Дмитра жінка шукає вже 6 років.



Про це йдеться в сюжеті



Старшому Володимиру тоді було 24 роки, Дмитру - 20. Синів Катерина Хомяк востаннє чула в серпні 2014-ро напередодні бою за Щастя на Луганщині.



"Криваве те Щастя для наших хлопців. Подзвонив Володя і сказав, що "мама, деякий час зв'язку не буде. Але, мам, ти не переживай, ми 17 вересня будемо вдома". І в той же день я поговорила з Дімою, він був поряд", - пригадує мати зниклих бійців.



Після бою під Щастям жінка впізнала одного із синів на одному з відео: "По відео можна сказати – ранений, контужений. І що там далі відбулося – ми не знаємо, тому що відразу попала група батальйону "Айдар" в засідку, а потім і 80-та бригада".



Жінка розповідає, що у 2014 році сини йшли у списку полонених. Потім зникли. З того часу жінка не покладаючи рук шукає синів. Останні два роки робить це самотужки.



"Не робиться у нас нічого для пошуку зниклих. Нема комісії, закон є, але він не працює. Нас нема, ми не існуємо і ми ніхто! Як наші діти, так і наші сім'ї", - каже Катерина Хомяк.



Крім Володимира та Дмитра безвісти зниклими бійцями вважають ще шістьох волинян.



Жінка каже: у День захисника України, як і кожного дня, має єдине бажання: "Щоб наша перемога була, наш мир, щоб наші хлопці повернулися додому. А ми наших синів чекаємо вдома".





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