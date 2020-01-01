У Черкасах стався витік 100 тисяч тонн азотних добрив. ФОТО





Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель, повідомляє



"На вулиці Героїв Холодного Яру в Черкасах внаслідок розгерметизації резервуару об’ємом 5 тис. м3, в якому зберігалось близько 4 тис. м3 рідких азотних добрив "КАС-32" (карбідно-аміачна суміш) з масовою часткою азоту 32% стався витік суміші, що забруднило прилеглу територію в радіусі одного кілометра. За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тисяч тонн суміші", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що о 19:20 13 жовтня витікання рідких азотних добрив ліквідували, опівночі роботи з ліквідації наслідків аварії завершилися. На місці події працювали черкаські рятувальники ДСНС та поліція.





За вказаним фактом слідчі Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкасах напередодні внаслідок розгерметизації резервуару стався витік близько 100 тисяч тонн азотних добрив.Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель, повідомляє пресслужба відомства "На вулиці Героїв Холодного Яру в Черкасах внаслідок розгерметизації резервуару об’ємом 5 тис. м3, в якому зберігалось близько 4 тис. м3 рідких азотних добрив "КАС-32" (карбідно-аміачна суміш) з масовою часткою азоту 32% стався витік суміші, що забруднило прилеглу територію в радіусі одного кілометра. За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тисяч тонн суміші", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що о 19:20 13 жовтня витікання рідких азотних добрив ліквідували, опівночі роботи з ліквідації наслідків аварії завершилися. На місці події працювали черкаські рятувальники ДСНС та поліція.За вказаним фактом слідчі Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель).

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