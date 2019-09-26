Повідомили, коли у Нововолинську розпочнеться опалювальний сезон





Як повідомив директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго» Анатолій Гаврилюк, підприємство виконало чималий обсяг ремонтних робіт та добре підготувалося до початку опалювального періду технічно. Про це пише



Зокрема готові котельні, теплові мережі та внутрібудинкова сисема. Також тепловики провели розповітрення системи опалення.



Нагадаємо, тепло в оселях нововолинців забезпечують 10 котелень теплопостачання, з яких 6 – КП “Нововолинськтеплокомуненерго”, а 4 котельні – ТзОВ “Теплопостач” на альтернативному виді палива – щепі. Вони обігрівають КНП “Нововолинська центральна міська лікарня”, та оселі на вулицях Нововолинській, Кауркова та на 15-му мікрорайоні. Нагадаємо, 3 альтернативних котельні добудували торік напередодні опалювального періоду.



Попри повну готовність підприємства обігрівати оселі містян, головною проблемою прийдешнього опалювального періоду залишаються борги. Відтак, мешканці Благодатного та Нововолинська боргують підприємству 19 млн. грн.



Нагадаємо, опалювальний сезон у місті розпочинається тоді, коли середньодобова температура більш ніж 3 дні буде нижче восьми градусів. Значне похолодання нововолинцям прогнозують вже від п’ятниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 16 жовтня, у Нововолинську та селищі Благодатному, згідно з розпорядженням міського голови, стартує опалювальний сезон.Як повідомив директор КП «Нововолинськтеплокомуненерго», підприємство виконало чималий обсяг ремонтних робіт та добре підготувалося до початку опалювального періду технічно. Про це пише Нововолинськ.com.ua Зокрема готові котельні, теплові мережі та внутрібудинкова сисема. Також тепловики провели розповітрення системи опалення.Нагадаємо, тепло в оселях нововолинців забезпечують 10 котелень теплопостачання, з яких 6 – КП “Нововолинськтеплокомуненерго”, а 4 котельні – ТзОВ “Теплопостач” на альтернативному виді палива – щепі. Вони обігрівають КНП “Нововолинська центральна міська лікарня”, та оселі на вулицях Нововолинській, Кауркова та на 15-му мікрорайоні. Нагадаємо, 3 альтернативних котельні добудували торік напередодні опалювального періоду.Попри повну готовність підприємства обігрівати оселі містян, головною проблемою прийдешнього опалювального періоду залишаються борги. Відтак, мешканці Благодатного та Нововолинська боргують підприємству 19 млн. грн.Нагадаємо, опалювальний сезон у місті розпочинається тоді, коли середньодобова температура більш ніж 3 дні буде нижче восьми градусів. Значне похолодання нововолинцям прогнозують вже від п’ятниці.

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