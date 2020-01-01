Псевдопрацівники банку ошукали двох волинян





Про це інформує



У одному з випадків, заявниця сама назвала усі банківські реквізити картки та коди підтвердження, які надходили на номер телефону.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.



Волинян застерігають: ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код.



Не здійснюйте платіжні операції, які не розумієте, не дійте за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються буцімто допомогти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 жовтня псевдопрацівники банку ошукали двох ковельчан. У обох випадках в телефонному режимі спритники представилися працівниками банку, та під приводом розблокування банківської картки заволоділи грошовими коштами потерпілих в сумі 14 тисяч гривень та 15 тисяч гривень.Про це інформує Ковельський відділ поліції У одному з випадків, заявниця сама назвала усі банківські реквізити картки та коди підтвердження, які надходили на номер телефону.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.Волинян застерігають: ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код.Не здійснюйте платіжні операції, які не розумієте, не дійте за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються буцімто допомогти.

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