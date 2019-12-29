Волинянин знайшов люльку зі стилізованим декором часів козацької доби. ФОТО
Сьогодні, 00:40
До Ковельського історичного музею місцевий житель Володимир Гінайло приніс глиняну люльку розмірами 1,5х5 см "східного типу" козацького періоду. Люльку знайшли у Ковелі в районі "П’ятихаток" (колись так називали хутір).
Про це КовельPost повідомили працівники музею.
"Поширення тютюнопаління на землях України у XVII-XVIII ст. сприяло масовому розповсюдженню специфічного пристрою для паління – люльки. Вона є одним із атрибутів, які в першу чергу асоціюються з козацтвом. Козаки ставилися до люльки як до талісману-оберегу і тому перевагу надавали виробам особливим, несхожим на інші", - кажуть музейники.
Люлька має давні пошкодження. Про тривале використання свідчить закопченість чашечки. "Чашечка" – загальна назва ємкості для тютюну. До чашечки під кутом приєднана гладка конічна втулка для чубука. Вона сполучена з ємкістю чашечки внутрішнім конічним каналом, який відкривається всередину чашечки дещо вище її дна.
Корпус чашечки люльки округлий з півовальним профілем, ймовірно з округлими вінцями (на жаль втрачені). Дно внутрішньої частини чашечки округле, корпус чашечки прикрашений декором із семи стилізованих пелюсток, у кожній з яких - ялинка з прямим стовбуром і піднятими догори гілками, в кутах між пелюстками - кружечки. Втулка закінчується потовщенням, частинка якого втрачена.
Експонат поповнить колекцію музейних люльок і буде представлений в експозиції.
Працівники Ковельського історичного музею щиро дякують Володимиру Гінайлу за подарунок.
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Про це КовельPost повідомили працівники музею.
"Поширення тютюнопаління на землях України у XVII-XVIII ст. сприяло масовому розповсюдженню специфічного пристрою для паління – люльки. Вона є одним із атрибутів, які в першу чергу асоціюються з козацтвом. Козаки ставилися до люльки як до талісману-оберегу і тому перевагу надавали виробам особливим, несхожим на інші", - кажуть музейники.
Люлька має давні пошкодження. Про тривале використання свідчить закопченість чашечки. "Чашечка" – загальна назва ємкості для тютюну. До чашечки під кутом приєднана гладка конічна втулка для чубука. Вона сполучена з ємкістю чашечки внутрішнім конічним каналом, який відкривається всередину чашечки дещо вище її дна.
Корпус чашечки люльки округлий з півовальним профілем, ймовірно з округлими вінцями (на жаль втрачені). Дно внутрішньої частини чашечки округле, корпус чашечки прикрашений декором із семи стилізованих пелюсток, у кожній з яких - ялинка з прямим стовбуром і піднятими догори гілками, в кутах між пелюстками - кружечки. Втулка закінчується потовщенням, частинка якого втрачена.
Експонат поповнить колекцію музейних люльок і буде представлений в експозиції.
Працівники Ковельського історичного музею щиро дякують Володимиру Гінайлу за подарунок.
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