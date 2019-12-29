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Волинянин знайшов люльку зі стилізованим декором часів козацької доби. ФОТО

Волинянин знайшов люльку зі стилізованим декором часів козацької доби. ФОТО
До Ковельського історичного музею місцевий житель Володимир Гінайло приніс глиняну люльку розмірами 1,5х5 см "східного типу" козацького періоду. Люльку знайшли у Ковелі в районі "П’ятихаток" (колись так називали хутір).

Про це КовельPost повідомили працівники музею.

"Поширення тютюнопаління на землях України у XVII-XVIII ст. сприяло масовому розповсюдженню специфічного пристрою для паління – люльки. Вона є одним із атрибутів, які в першу чергу асоціюються з козацтвом. Козаки ставилися до люльки як до талісману-оберегу і тому перевагу надавали виробам особливим, несхожим на інші", - кажуть музейники.

Волинянин знайшов люльку зі стилізованим декором часів козацької доби. ФОТО

Люлька має давні пошкодження. Про тривале використання свідчить закопченість чашечки. "Чашечка" – загальна назва ємкості для тютюну. До чашечки під кутом приєднана гладка конічна втулка для чубука. Вона сполучена з ємкістю чашечки внутрішнім конічним каналом, який відкривається всередину чашечки дещо вище її дна.

Корпус чашечки люльки округлий з півовальним профілем, ймовірно з округлими вінцями (на жаль втрачені). Дно внутрішньої частини чашечки округле, корпус чашечки прикрашений декором із семи стилізованих пелюсток, у кожній з яких - ялинка з прямим стовбуром і піднятими догори гілками, в кутах між пелюстками - кружечки. Втулка закінчується потовщенням, частинка якого втрачена.

Волинянин знайшов люльку зі стилізованим декором часів козацької доби. ФОТО

Експонат поповнить колекцію музейних люльок і буде представлений в експозиції.

Працівники Ковельського історичного музею щиро дякують Володимиру Гінайлу за подарунок.

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Теги: люлька, Ковель, музей
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