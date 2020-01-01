Волинські школярі відправили у зону ООС вітальні листівки. ФОТО





Так вкотре юні патріоти долучилися до волонтерського руху і передали разом з вітальним словом солодкі гостинці, чай, каву, речі першої необхідності, засоби гігієни, крупи, домашню консервацію героям, які зараз захищають Україну від ворога на Сході України.



Дієву допомогу та підтримку воїнів, які виконують бойові завдання в зоні ООС, ліцеїсти змогли передати через волонтерів громадської організації "Храм Надії" і відомого волонтера Сергія Добродомова (Дєд Волинь).





"У нашій школі за останні декілька років склалися добрі традиції відзначати День захисника України по-особливому. Бо цей день став не просто державним святом, а направду всенародним, адже захисниками незалежності та суверенітету України в наш час є військові і добровольці, госпітальєри і волонтери, дорослі і діти – всі ті, хто в різний спосіб наближає перемогу на Сході України", - йдеться у дописі.



"Учні Ліцею №3 ніколи не стоять осторонь добрих справ. Адже події останніх років довели, що український народ неможливо подолати. Вони тільки об’єднали нас, збудили в кожного з нас почуття щирого й глибокого патріотизму, дали змогу проявити себе безкорисливими, щедрими, готовими на все заради кращого майбутнього нашої держави", - зазначили в ліцеї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч учні ковельського ліцею №3 ім. Лесі Українки відзначили нинішнє свято не просто гучними словами на честь захисників нашої Вітчизни, а справжніми реальними справами. 12 ящиків допомоги та щирі сердечні вітання, записані у виготовлених власноруч листівках, відправили на схід бійцям. Про це розповіли на сторінці ліцею у фейсбук пише КовельPost Так вкотре юні патріоти долучилися до волонтерського руху і передали разом з вітальним словом солодкі гостинці, чай, каву, речі першої необхідності, засоби гігієни, крупи, домашню консервацію героям, які зараз захищають Україну від ворога на Сході України.Дієву допомогу та підтримку воїнів, які виконують бойові завдання в зоні ООС, ліцеїсти змогли передати через волонтерів громадської організації "Храм Надії" і відомого волонтера(Дєд Волинь)."У нашій школі за останні декілька років склалися добрі традиції відзначати День захисника України по-особливому. Бо цей день став не просто державним святом, а направду всенародним, адже захисниками незалежності та суверенітету України в наш час є військові і добровольці, госпітальєри і волонтери, дорослі і діти – всі ті, хто в різний спосіб наближає перемогу на Сході України", - йдеться у дописі."Учні Ліцею №3 ніколи не стоять осторонь добрих справ. Адже події останніх років довели, що український народ неможливо подолати. Вони тільки об’єднали нас, збудили в кожного з нас почуття щирого й глибокого патріотизму, дали змогу проявити себе безкорисливими, щедрими, готовими на все заради кращого майбутнього нашої держави", - зазначили в ліцеї.

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