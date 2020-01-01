В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації





Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов в інтерв’ю



«Для нас зараз болюча тема - втрата фондів у Донецьку, Луганську та в Криму, тому що фактично держава у 2014 році не забезпечила евакуацію цих державних архівів. Тож як тільки встановиться контроль української влади над цими територіями, ми будемо оцінювати стан справ у архівах, вивчатимемо, що залишилося, а що вивезене. Мене колись запитували – що ми будемо робити з документами, які зараз зберігаються в архівах так званих «ДНР» і «ЛНР», Криму? Думаю, що за аналогією, будемо створювати архівні фонди. У нас зараз є фонди періоду німецької окупації, де містяться документи, створені місцевим окупаційним режимом, так само будуть фонди тимчасової російської окупації», - сказав Хромов.



За його словами, з фондами у Донецьку та Луганську ситуація важка, «бо там терористичні організації фактично руйнують архіви, управляють ними на найнижчому рівні».



«А в – Криму свої амбіції. Там показують, як «розвивають» архівну справу. Але ми на міжнародному рівні боремося і відстоюємо в профільному середовищі те, що це наші архіви. Зокрема, є інтерактивна карта Міжнародної ради архівів, до якої ми внесли інформацію про Державний архів Автономної Республіки Крим і про Державний архів міста Севастополь та позначили, що це українські архіви, які знаходяться на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, і управляються колаборантами, які пішли на службу окупаційному режиму», - повідомив голова Державної архівної служби.



Він поінформував про співпрацю архівної служби з Мін’юстом та МЗС через різні правові механізми, щоб досягти хоч якогось результату в перспективі повернення цих архівів.



«Архіви - це культурна спадщина і окупант несе всі зобов’язання щодо її збереження», - наголосив Хромов.



Також він зауважив, що загалом найбільше втрат архівні фонди України зазнали внаслідок кампаній Радянського Союзу зі знищення документів, а також - під час евакуації документів у період Другої світової війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українських архівах створюватимуться фонди періоду тимчасової окупації Російською Федерацією за аналогією фондів часів німецької окупації.Про це повідомив голова Державної архівної служби Українив інтерв’ю Укрінформу «Для нас зараз болюча тема - втрата фондів у Донецьку, Луганську та в Криму, тому що фактично держава у 2014 році не забезпечила евакуацію цих державних архівів. Тож як тільки встановиться контроль української влади над цими територіями, ми будемо оцінювати стан справ у архівах, вивчатимемо, що залишилося, а що вивезене. Мене колись запитували – що ми будемо робити з документами, які зараз зберігаються в архівах так званих «ДНР» і «ЛНР», Криму? Думаю, що за аналогією, будемо створювати архівні фонди. У нас зараз є фонди періоду німецької окупації, де містяться документи, створені місцевим окупаційним режимом, так само будуть фонди тимчасової російської окупації», - сказав Хромов.За його словами, з фондами у Донецьку та Луганську ситуація важка, «бо там терористичні організації фактично руйнують архіви, управляють ними на найнижчому рівні».«А в – Криму свої амбіції. Там показують, як «розвивають» архівну справу. Але ми на міжнародному рівні боремося і відстоюємо в профільному середовищі те, що це наші архіви. Зокрема, є інтерактивна карта Міжнародної ради архівів, до якої ми внесли інформацію про Державний архів Автономної Республіки Крим і про Державний архів міста Севастополь та позначили, що це українські архіви, які знаходяться на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, і управляються колаборантами, які пішли на службу окупаційному режиму», - повідомив голова Державної архівної служби.Він поінформував про співпрацю архівної служби з Мін’юстом та МЗС через різні правові механізми, щоб досягти хоч якогось результату в перспективі повернення цих архівів.«Архіви - це культурна спадщина і окупант несе всі зобов’язання щодо її збереження», - наголосив Хромов.Також він зауважив, що загалом найбільше втрат архівні фонди України зазнали внаслідок кампаній Радянського Союзу зі знищення документів, а також - під час евакуації документів у період Другої світової війни.

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