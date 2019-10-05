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В Україні здешевшало пальне

В Україні здешевшало пальне
З вересня 2019 по вересень 2020 року подешевшали всі види моторного пального, крім скрапленого газу, ціна на який зросла на 0,9%, до 12,14 грн за 1 л.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У вересні 2020 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 22,24 грн за 1 л (на 19,4% менше, ніж у вересні 2019 року); бензину А-95 – 23,36 грн за 1 л (на 18,6% менше); дизельного пального – 22,60 грн за 1 л (на 19,1% менше). Скраплений газ із вересня 2019 року по вересень 2020 року подорожчав на 0,9%, до 12,14 грн за 1 л.

Споживчі ціни у вересні 2020 року проти серпня 2020 року збільшилися на 0,5%; проти грудня 2019 року – на 1,7%, проти вересня 2019 року – на 2,3%. Загалом за січень-вересень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Теги: бензин, пальне, статистика, ціна
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