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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 15 жовтня: в Україні – 5 062 нових випадки коронавірусу, на Волині – 180

Ранок 15 жовтня: в Україні – 5 062 нових випадки коронавірусу, на Волині – 180
За останню добу в Україні виявили 5062 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 15 жовтня сягнула 281 239.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (651).

На щастя, 951 людина за добу в Україні здолала хворобу. За весь час пандемії одужало 119 650 українців.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 73 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 302.

На Волині загалом захворіло 10 320 людей, з них за останню добу - 180. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 213 людей, двоє - за останню добу.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика
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