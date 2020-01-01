Ранок 15 жовтня: в Україні – 5 062 нових випадки коронавірусу, на Волині – 180
Сьогодні, 08:54
За останню добу в Україні виявили 5062 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 15 жовтня сягнула 281 239.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (651).
На щастя, 951 людина за добу в Україні здолала хворобу. За весь час пандемії одужало 119 650 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 73 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 302.
На Волині загалом захворіло 10 320 людей, з них за останню добу - 180. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 213 людей, двоє - за останню добу.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (651).
На щастя, 951 людина за добу в Україні здолала хворобу. За весь час пандемії одужало 119 650 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 73 інфікованих. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 5 302.
На Волині загалом захворіло 10 320 людей, з них за останню добу - 180. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 213 людей, двоє - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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