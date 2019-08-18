На Волині сталася пожежа у житловому будинку





Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.



Так, інформують, що о 23:29 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селі Самоволя Іваничівського району.



О 00:41 горіння ліквідували працівники місцевої пожежної охорони села Павлівка та рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі У ДСНС України у Волинській області.



Ймовіра причина пожежі: порушення правил монтажу димаря.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 14 жовтня, пізно увечері на Волині горіло житло.Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.Так, інформують, що о 23:29 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селі Самоволя Іваничівського району.О 00:41 горіння ліквідували працівники місцевої пожежної охорони села Павлівка та рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі У ДСНС України у Волинській області.Ймовіра причина пожежі: порушення правил монтажу димаря.

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