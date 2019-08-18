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На Волині сталася пожежа у житловому будинку

На Волині сталася пожежа у житловому будинку
Учора, 14 жовтня, пізно увечері на Волині горіло житло.

Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.

Так, інформують, що о 23:29 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селі Самоволя Іваничівського району.

О 00:41 горіння ліквідували працівники місцевої пожежної охорони села Павлівка та рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі У ДСНС України у Волинській області.

Ймовіра причина пожежі: порушення правил монтажу димаря.

Зображення ілюстративне

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Теги: пожежа, вогонь, Волинь, Самоволя
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