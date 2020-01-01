Ресторація «Брама» кличе скуштувати нові комплексні обіди*
Сьогодні, 10:15
Ресторація «Брама у світ смаків», що поруч з гіпермаркетом «Там-Там», пропонує нові комплексні обіди.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Замовляти страви можна із 12:00 до 15:00.
«Обідайте повноцінно, смачними стравами від ресторації «Брама», – закликають у закладі.
Замовлення за тел: (067) 332 28 57.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Замовляти страви можна із 12:00 до 15:00.
«Обідайте повноцінно, смачними стравами від ресторації «Брама», – закликають у закладі.
Замовлення за тел: (067) 332 28 57.
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