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Ресторація «Брама» кличе скуштувати нові комплексні обіди*

Ресторація «Брама» кличе скуштувати нові комплексні обіди*
Ресторація «Брама у світ смаків», що поруч з гіпермаркетом «Там-Там», пропонує нові комплексні обіди.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Замовляти страви можна із 12:00 до 15:00.

«Обідайте повноцінно, смачними стравами від ресторації «Брама», – закликають у закладі.

Замовлення за тел: (067) 332 28 57.


Ресторація «Брама» кличе скуштувати нові комплексні обіди*

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Теги: Брама, Луцьк, комплексні обіди, реклама
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