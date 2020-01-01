Мріє стати будівельником: волонтери закликають привітати з днем народження сина волинського «кіборга»

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.сьогодні, 15 жовтня, відзначає 7-річчя. Він є сином славетного кіборга з 7-ї роти 3-го батальйону 80-тої окремої десантно-штурмової бригади, що базується у Львові. Його батько зник безвісти у січні 2015 року в Донецькому аеропорту. Військового шукали п’ять місяців, після чого його рідним прийшло гірке сповіщення про те, що його ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Із загиблим 30-річним Олександром прощалися 22 червня у рідному селі Головне, що на Любомльщині. Багатодітний батько посмертно отримав орден “За мужність” ІІІ ступеня та нагрудний знак “За оборону Донецького аеропорту”.А тим часом татковий синочок росте і вже навчається у другому класі в селі разом із своїми сестричками. Маргаритці уже дванадцять, а Діанка цього року пішла в четвертий клас, тому у нього є компанія по дорозі до школи. Школярик вчить цифри, букви, гарно пише, любить свою вчительку і старанно вчиться.З раннього дитинства Михасик росте справжнім господарем. Він вправно володіє будівельними інструментами, любить майструвати молотком та цвяхами. У майбутньому Михайлик мріє стати будівельником та будувати затишні будинки. Також хлопчик хоче мати двоколісного друга, але не велосипеда, а мотоцикла, проте це в майбутньому, бо зараз йому до вподоби квадроцикли.Мама хлопчика Ніна Миколаївна розповідає, що Михайлик дуже впертий та цілеспрямований, проте сподівається, що така риса допоможе розвинути у хлопчика наполегливість у досягненні майбутніх цілей у житті. Також вона розповіла, що серед улюблених мультиків хлопчика – “Фіксики” та “Ну, постривай” і що хлопчику подобається грати у футбол та ходити на риболовлю. Мама Ніна дуже пишається допомогою Михайлика із доглядом маленької сестрички Анжеліки.Ніна Миколаївна розповідає, що частину державної допомоги по втраті годувальника вона отримала, живе на пенсію, оскільки має інвалідність ІІІ групи по слуху. Власного житла родина не має. Діти проживають разом з бабусею в аварійному будинку без побутових зручностей та вшістьох на площі в 28 кв.м. У сім’ї існує постійна потреба в одязі для дітей і родина Грошевих дуже вдячна волонтерам, які їх підтримують.Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 050992294100 та 0989481450.Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/groshev.htm