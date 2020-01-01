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Пояснили, чому у луцькому пологовому хочуть зробити «коронавірусну» лікарню

Пояснили, чому у луцькому пологовому хочуть зробити «коронавірусну» лікарню
У луцькому пологовому будинку облаштують шпиталь для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, попри те, що пацієнти і працівники – проти.

Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час «бюджетної» комісії Луцькради.

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Депутат Павло Данильчук відзначив, що в одному з корпусів пологового планують розмістити госпіталь для хворих на коронавірус, однак він просить заборонити вичиняти такі дії, адже це першочергово несе загрозу для породіль, суперечить низці законодавчих норм. Тож обранець громади попросив відшукати інше приміщення для хворих на COVID-19 до 19 жовтня, зокрема у санаторії чи госпіталі.

Радник мера Ігор Поліщук наголосив, що кількість важкохворих та летальних випадків від інфекції значно збільшилася, а в пологовому є необхідні для лікування умови.

«Розглядали багато варіантів, де можна розмістити такий госпіталь. Справа в тому, що у корпусі пологового є розведений кисень (64 точки), а також киснева станція на 3,5 тони», - сказав він. У іншому закладі не мають можливості облаштувати «кисневі» місця, адже це – довготривалий та дороговартісний процес.

За словами Поліщука, епідеміологи, головний санітарний лікар Волині не мають застережень щодо розміщення «коронавірусної» лікарні, адже в акушерському корпусі на першому поверсі уже лікують хворих на коронавірус породіль.

Пологовий будинок працюватиме у штатному режимі, нікого не звільнятимуть, каже радник мера. Тимчасовий шпиталь повністю відокремлять від інших корпусів, зокрема за допомогою спеціальних перегородок.

Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін додав, що загалом в «коронавірусному» госпіталі, що розгорнуть у пологовому будинку, буде 250 ліжок для надання допомоги хворим на COVID-19.

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Теги: Луцьк, пологовий, коронавірус, ліжка
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