До кінця жовтня на «Ягодині» можливі черги





Через це можуть виникнути труднощі в безперебійному пропуску транспортних засобів комерційного призначення на виїзд з митної території України, повідомляє Волинська митниця Держмитслужби на офіційній сторінці у



Тому водіїв, які планують перетинати кордон на пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці, просять врахувати це, плануючи поїздку.



Згідно з інформацією на сайті Люблінської митної та податкової служби в Білій Подлясці (



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