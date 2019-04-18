До кінця жовтня на «Ягодині» можливі черги
Сьогодні, 17:22
На митному пункті пропуску «Дорогуськ» (Республіка Польща) на в’їзд на територію триває ремонт автомобільних ваг.
Через це можуть виникнути труднощі в безперебійному пропуску транспортних засобів комерційного призначення на виїзд з митної території України, повідомляє Волинська митниця Держмитслужби на офіційній сторінці у фейсбуці.
Тому водіїв, які планують перетинати кордон на пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці, просять врахувати це, плануючи поїздку.
Згідно з інформацією на сайті Люблінської митної та податкової служби в Білій Подлясці (www.lubelskie.kas.gov.pl), роботи триватимуть до кінця жовтня 2020 року.
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Через це можуть виникнути труднощі в безперебійному пропуску транспортних засобів комерційного призначення на виїзд з митної території України, повідомляє Волинська митниця Держмитслужби на офіційній сторінці у фейсбуці.
Тому водіїв, які планують перетинати кордон на пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці, просять врахувати це, плануючи поїздку.
Згідно з інформацією на сайті Люблінської митної та податкової служби в Білій Подлясці (www.lubelskie.kas.gov.pl), роботи триватимуть до кінця жовтня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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