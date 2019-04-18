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До кінця жовтня на «Ягодині» можливі черги

До кінця жовтня на «Ягодині» можливі черги
На митному пункті пропуску «Дорогуськ» (Республіка Польща) на в’їзд на територію триває ремонт автомобільних ваг.

Через це можуть виникнути труднощі в безперебійному пропуску транспортних засобів комерційного призначення на виїзд з митної території України, повідомляє Волинська митниця Держмитслужби на офіційній сторінці у фейсбуці.

Тому водіїв, які планують перетинати кордон на пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці, просять врахувати це, плануючи поїздку.

Згідно з інформацією на сайті Люблінської митної та податкової служби в Білій Подлясці (www.lubelskie.kas.gov.pl), роботи триватимуть до кінця жовтня 2020 року.

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Теги: «Ягодин», «Дорогуськ», митниця, черги, варте уваги
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