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До уваги водіїв: у жовтні на «Ягодині» можливі черги

До уваги водіїв: у жовтні на «Ягодині» можливі черги
На митному пункті пропуску «Дорогуськ» (Республіка Польща) на в’їзд на територію триває ремонт автомобільних ваг.

Через це можуть виникнути труднощі в безперебійному пропуску транспортних засобів комерційного призначення на виїзд з митної території України, повідомляє Волинська митниця Держмитслужби на офіційній сторінці у фейсбуці.

Тому водіїв, які планують перетинати кордон на пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці, просять врахувати це, плануючи поїздку.

Згідно з інформацією на сайті Люблінської митної та податкової служби в Білій Подлясці (www.lubelskie.kas.gov.pl), роботи триватимуть до кінця жовтня 2020 року.

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Теги: «Ягодин», «Дорогуськ», митниця, черги, варте уваги
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