У мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька – понижений тиск води
Сьогодні, 10:02
У районі ЛПЗ два дні буде знижений тиск води.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Зазначається, що 15 жовтня з 9:00 до 23:00 та 16 жовтня до обіду буде понижений тиск води в районі заводу ЛПЗ у зв’язку із заміною ділянки аварійного водогону сирої води діаметром 600 мм.
Пониження тиску води торкнеться населених пунктів Вересневе, Боратин, Новостав, Вербаїв, Голишів, району ЛПЗ і вулиці Львівської.
Також зауважують, що водопостачання не припиниться повністю, але через низький тиск на верхніх поверхах воно може бути тимчасово відсутнім. На перших поверхах напір водопостачання буде значно слабшим.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Зазначається, що 15 жовтня з 9:00 до 23:00 та 16 жовтня до обіду буде понижений тиск води в районі заводу ЛПЗ у зв’язку із заміною ділянки аварійного водогону сирої води діаметром 600 мм.
Пониження тиску води торкнеться населених пунктів Вересневе, Боратин, Новостав, Вербаїв, Голишів, району ЛПЗ і вулиці Львівської.
Також зауважують, що водопостачання не припиниться повністю, але через низький тиск на верхніх поверхах воно може бути тимчасово відсутнім. На перших поверхах напір водопостачання буде значно слабшим.
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