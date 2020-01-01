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Сапери за добу знищили 18 застарілих боєприпасів, які волиняни знайшли в лісі

Сапери за добу знищили 18 застарілих боєприпасів, які волиняни знайшли в лісі
Напередодні свята, 13 жовтня, у трьох районах сапери ДСНС Волині вилучили та знешкодили арсенал застарілих боєприпасів, виявлених у лісових зонах свідомими громадянами.

Розмінувальні роботи проводились у лісових масивах поблизу сіл Городилець Турійського, Тростянка Володимир-Волинського та Лище Луцького районів, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.

Всього знешкодили у встановленому порядку 18 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни:

авіаційна бомба ФАБ- 50 – одна одиниця;

76 мм артилерійських снарядів - 6 одиниць;

125 мм артилерійських снарядів – 5 одиниць;

80 та 81-міліметрові мінометні міни – 3 одиниці та стільки ж 50- міліметрових мінометних мін.

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Теги: снаряди, міни, сапери, Волинь
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