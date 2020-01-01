Сапери за добу знищили 18 застарілих боєприпасів, які волиняни знайшли в лісі
Сьогодні, 11:37
Напередодні свята, 13 жовтня, у трьох районах сапери ДСНС Волині вилучили та знешкодили арсенал застарілих боєприпасів, виявлених у лісових зонах свідомими громадянами.
Розмінувальні роботи проводились у лісових масивах поблизу сіл Городилець Турійського, Тростянка Володимир-Волинського та Лище Луцького районів, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Всього знешкодили у встановленому порядку 18 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни:
авіаційна бомба ФАБ- 50 – одна одиниця;
76 мм артилерійських снарядів - 6 одиниць;
125 мм артилерійських снарядів – 5 одиниць;
80 та 81-міліметрові мінометні міни – 3 одиниці та стільки ж 50- міліметрових мінометних мін.
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Розмінувальні роботи проводились у лісових масивах поблизу сіл Городилець Турійського, Тростянка Володимир-Волинського та Лище Луцького районів, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Всього знешкодили у встановленому порядку 18 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни:
авіаційна бомба ФАБ- 50 – одна одиниця;
76 мм артилерійських снарядів - 6 одиниць;
125 мм артилерійських снарядів – 5 одиниць;
80 та 81-міліметрові мінометні міни – 3 одиниці та стільки ж 50- міліметрових мінометних мін.
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