Сапери за добу знищили 18 застарілих боєприпасів, які волиняни знайшли в лісі





Розмінувальні роботи проводились у лісових масивах поблизу сіл Городилець Турійського, Тростянка Володимир-Волинського та Лище Луцького районів, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.



Всього знешкодили у встановленому порядку 18 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни:



авіаційна бомба ФАБ- 50 – одна одиниця;



76 мм артилерійських снарядів - 6 одиниць;



125 мм артилерійських снарядів – 5 одиниць;



80 та 81-міліметрові мінометні міни – 3 одиниці та стільки ж 50- міліметрових мінометних мін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні свята, 13 жовтня, у трьох районах сапери ДСНС Волині вилучили та знешкодили арсенал застарілих боєприпасів, виявлених у лісових зонах свідомими громадянами.Розмінувальні роботи проводились у лісових масивах поблизу сіл Городилець Турійського, Тростянка Володимир-Волинського та Лище Луцького районів, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.Всього знешкодили у встановленому порядку 18 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни:авіаційна бомба ФАБ- 50 – одна одиниця;76 мм артилерійських снарядів - 6 одиниць;125 мм артилерійських снарядів – 5 одиниць;80 та 81-міліметрові мінометні міни – 3 одиниці та стільки ж 50- міліметрових мінометних мін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію