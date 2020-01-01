У районі на Волині екоінспектори вилучили 8 браконьєрських сіток

Екоінспектори 13 жовтня провели рейдову перевірку на території Мар'янівського водосховища у Горохівському районі.Там вилучили 8 безгосподарських сіток загальною довжиною 580 метрів, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Нагадаємо, за порушення правил рибальства передбачена відповідальність за статтею 85 КУпАП, яка тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 гривень, для посадових осіб - від 170 до 510 грн.Грубе порушення правил рибальства тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 з конфіскацією заборонених знарядь лову та незаконно добутих водних живих ресурсів, на посадових осіб - від 510 до 850 грн з конфіскацією заборонених знарядь лову, та незаконно добутих водних живих ресурсів.