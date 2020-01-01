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У районі на Волині екоінспектори вилучили 8 браконьєрських сіток

У районі на Волині екоінспектори вилучили 8 браконьєрських сіток
Екоінспектори 13 жовтня провели рейдову перевірку на території Мар'янівського водосховища у Горохівському районі.

Там вилучили 8 безгосподарських сіток загальною довжиною 580 метрів, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Нагадаємо, за порушення правил рибальства передбачена відповідальність за статтею 85 КУпАП, яка тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 гривень, для посадових осіб - від 170 до 510 грн.

Грубе порушення правил рибальства тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 з конфіскацією заборонених знарядь лову та незаконно добутих водних живих ресурсів, на посадових осіб - від 510 до 850 грн з конфіскацією заборонених знарядь лову, та незаконно добутих водних живих ресурсів.

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Теги: екоінспектори, браконьєрські сітки
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