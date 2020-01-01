У районі на Волині екоінспектори вилучили 8 браконьєрських сіток
Сьогодні, 19:47
Екоінспектори 13 жовтня провели рейдову перевірку на території Мар'янівського водосховища у Горохівському районі.
Там вилучили 8 безгосподарських сіток загальною довжиною 580 метрів, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Нагадаємо, за порушення правил рибальства передбачена відповідальність за статтею 85 КУпАП, яка тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 гривень, для посадових осіб - від 170 до 510 грн.
Грубе порушення правил рибальства тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 з конфіскацією заборонених знарядь лову та незаконно добутих водних живих ресурсів, на посадових осіб - від 510 до 850 грн з конфіскацією заборонених знарядь лову, та незаконно добутих водних живих ресурсів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Там вилучили 8 безгосподарських сіток загальною довжиною 580 метрів, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Нагадаємо, за порушення правил рибальства передбачена відповідальність за статтею 85 КУпАП, яка тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 гривень, для посадових осіб - від 170 до 510 грн.
Грубе порушення правил рибальства тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 з конфіскацією заборонених знарядь лову та незаконно добутих водних живих ресурсів, на посадових осіб - від 510 до 850 грн з конфіскацією заборонених знарядь лову, та незаконно добутих водних живих ресурсів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинянина вдома поліція знайшла набої
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
У районі на Волині екоінспектори вилучили 8 браконьєрських сіток
Сьогодні, 19:47
В Україні оновили поділ на карантинні зони: частина Волині увійде до «червоного» рівня епіднебезпеки
Сьогодні, 19:13