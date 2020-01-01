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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті та 180 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Дві смерті та 180 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 180 нових випадків захворювання на COVID-19.

Два випадки хвороби завершилися летально (м. Луцьк – 1, Ківерцівський район – 1), - інформують у Волинській ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 33, Луцький район – 11, м. Нововолинськ – 23, Володимир – Волинський район – 22, Горохівський район – 1, Іваничівський район – 12, Камінь-Каширський район – 14, Ківерцівський район – 13, Ковельський район – 21, Локачинський район – 1, Любомльський район – 2, Любешівський район – 7, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 5, Рожищенський район –6, Старовижівський район – 1, Турійський район – 6.

Станом на 15 жовтня в області зареєстровано 10320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 601 у дітей та 1091 у медичних працівників. Одужало 6124 особи, з них 385 дітей та 748 медичних працівників. 213 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 7 медиків).

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 2670 (в т. ч. 64 летальних)
• Луцький район – 975 (в т. ч. 16 летальних)
• м. Нововолинськ – 829 (в т. ч. 16 летальних)
• Володимир-Волинський район – 861 (в т. ч. 9 летальних)
• Горохівський район – 461 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 229 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 408 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1014 ( в т. ч. 17 летальних)
• Ковельський район – 755 (в т. ч. 22 летальних)
• Локачинський район – 109
• Любомльський район – 201 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –326 (в т. ч. 6 летальних)
• Маневицький район – 483 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ратнівський район – 322 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 248 (в т. ч. 6 летальних)
• Старовижівський район – 138 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 211 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 80 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 179 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 59749 осіб. За останню добу обстежено 785 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, випадки
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