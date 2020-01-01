Можуть взяти кредит без повних даних: в Україні з'явився новий вид шахрайства





Як діяти діяти в подібних ситуаціях та чи варто розпочинати судову тяганину, йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1,



Оформити кредит онлайн на ваше ім'я може хто завгодно. Саме так сталося з Оленою Андрєєнковою з міста Вишневе, коли їй подзвонили і запитали про кредит. Спочатку жінка подумала, що кредит їй рекламують, але виявилось усе зовсім не так.



"Вона каже "ваш номер паспорт", називає номер, серію, називає мій ідентифікаційний номер і каже, що в мене кредит. Ми з чоловіком були вражені", - розповіла жінка.



Почався процес боротьби за власні права. Олена звернулась до поліції, отримала від правоохоронців документ, який доводить, що справу внесли до реєстру досудових розслідувань. Цю довідку жінка надіслала й компанії-кредитору, але лише поспівчували, а кредит закривати не захотіли.



"Там кожен день нараховується відсоток. Виходить, що цей шахрай взяв мінімальний кредит у дві тисячі гривень, але ось зараз вже жовтень і цей кредит вже п'ять тисяч гривень. Він числиться все одно за мною, тобто кредит вони не зняли", - розповідає вона.



Ще цікавіше стало згодом, коли Олена запросила в компанії позикодавця, які ж дані надав позичальник-шахрай. Відповідь її просто шокувала.



"З моїми даними збігається тільки серія і номер паспорта, мій ідентифікаційний код, ПІБ. Ні телефон, ні електронну адресу, навіть дата народження не моя. Місце прописки не моє. Я там не жила, не була ніколи прописана", - пояснила Андрєєнкова.



Ще більше Олена здивувалась, коли перевірила свої дані в Бюро кредитних історій: "Разом з цією компанією ще чотири компанії цього спрямування в цей самий день надсилали заявки, щоб подивитися на мою історію. Всі чотири відмовили цього шахраєві, а тільки ця компанія видала кредит".



Тому жінка певна, що основна провина тут на одному: "95% того, що кредит зараз видано - це вина компанії. Це недостатня була валідація, ідентифікація цієї людини, яка видала".



Адвокат Лаврентій Царук каже, що правила роботи компанії трохи підозрілі. Він радить одразу звертатись до поліції та перевіряти електронні судові реєстри на предмет відкриття справи проти вас. Вони абсолютно відкриті. "Якщо суд проти вас все ж таки розпочато, то обов'язково йдіть до суду та заперечуйте. Оскільки особисто ви грошей не брали, то суд відмовить фінкомпанії", - каже Царук.



Зокрема, виключити подібні афери можна, якщо запровадити жорсткі санкції.



"Якщо фінансові компанії будуть офіційно сплачувати штраф, приміром, по пв мільйона гривень державі та пів мільйона гривень потерпілому за кожну таку ситуацію. Запевняю вас, що подібних історій буде нуль", - розповідає фахівці.



Олена Андрєєнкова ж готує позов до суду проти компанії. Адже не знає, чи взагалі можна знайти шахрая, через якого сума начебто її боргу росте щодня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У країні шириться нова шахрайська схема: аферисти дістають ваші особисті дані - ім'я, серію, номер паспорта та ідентифікаційний код, а потім оформлюють на вас кредит онлайн. Решта інформації - це дата народження, номер телефону, орган, що видав паспорт, абсолютно випадкова. Проте компанія, що позику дала, вимагає гроші саме з вас.Як діяти діяти в подібних ситуаціях та чи варто розпочинати судову тяганину, йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1, пише "ТСН".Оформити кредит онлайн на ваше ім'я може хто завгодно. Саме так сталося зз міста Вишневе, коли їй подзвонили і запитали про кредит. Спочатку жінка подумала, що кредит їй рекламують, але виявилось усе зовсім не так."Вона каже "ваш номер паспорт", називає номер, серію, називає мій ідентифікаційний номер і каже, що в мене кредит. Ми з чоловіком були вражені", - розповіла жінка.Почався процес боротьби за власні права. Олена звернулась до поліції, отримала від правоохоронців документ, який доводить, що справу внесли до реєстру досудових розслідувань. Цю довідку жінка надіслала й компанії-кредитору, але лише поспівчували, а кредит закривати не захотіли."Там кожен день нараховується відсоток. Виходить, що цей шахрай взяв мінімальний кредит у дві тисячі гривень, але ось зараз вже жовтень і цей кредит вже п'ять тисяч гривень. Він числиться все одно за мною, тобто кредит вони не зняли", - розповідає вона.Ще цікавіше стало згодом, коли Олена запросила в компанії позикодавця, які ж дані надав позичальник-шахрай. Відповідь її просто шокувала."З моїми даними збігається тільки серія і номер паспорта, мій ідентифікаційний код, ПІБ. Ні телефон, ні електронну адресу, навіть дата народження не моя. Місце прописки не моє. Я там не жила, не була ніколи прописана", - пояснила Андрєєнкова.Ще більше Олена здивувалась, коли перевірила свої дані в Бюро кредитних історій: "Разом з цією компанією ще чотири компанії цього спрямування в цей самий день надсилали заявки, щоб подивитися на мою історію. Всі чотири відмовили цього шахраєві, а тільки ця компанія видала кредит".Тому жінка певна, що основна провина тут на одному: "95% того, що кредит зараз видано - це вина компанії. Це недостатня була валідація, ідентифікація цієї людини, яка видала".Адвокаткаже, що правила роботи компанії трохи підозрілі. Він радить одразу звертатись до поліції та перевіряти електронні судові реєстри на предмет відкриття справи проти вас. Вони абсолютно відкриті. "Якщо суд проти вас все ж таки розпочато, то обов'язково йдіть до суду та заперечуйте. Оскільки особисто ви грошей не брали, то суд відмовить фінкомпанії", - каже Царук.Зокрема, виключити подібні афери можна, якщо запровадити жорсткі санкції."Якщо фінансові компанії будуть офіційно сплачувати штраф, приміром, по пв мільйона гривень державі та пів мільйона гривень потерпілому за кожну таку ситуацію. Запевняю вас, що подібних історій буде нуль", - розповідає фахівці.Олена Андрєєнкова ж готує позов до суду проти компанії. Адже не знає, чи взагалі можна знайти шахрая, через якого сума начебто її боргу росте щодня.

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