Волинські футболісти обіграли рятувальників у фіналі «Кубка Героїв АТО»





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



У матчі за ІІІ місце зустрілися ФК "Волинь АТО" з Луцька та ФК "Рятувальник ДСНС" з Маріуполя. Матч завершився перемогою луцької команди з рахунком - 4:2.



1:0 – Володимир Робачук (32 хв), 1:1 – Микола Єрмоленко (41 хв), 1:2 – Олександр Потапенко (44 хв), 2:2 – Леонід Єфремов (48 хв), 3:2 – Леонід Єфремов (77 хв), 4:2 – Сергій Прик (88 хв).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 жовтня в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбулися фінальні ігри з футболу 6-го сезону чемпіонату України на Кубок Героїв АТО сезону 2020 року.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.У матчі за ІІІ місце зустрілися ФК "Волинь АТО" з Луцька та ФК "Рятувальник ДСНС" з Маріуполя. Матч завершився перемогою луцької команди з рахунком - 4:2.1:0 –(32 хв), 1:1 –(41 хв), 1:2 –(44 хв), 2:2 –(48 хв), 3:2 –(77 хв), 4:2 –(88 хв).

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