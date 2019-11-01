Волинські футболісти обіграли рятувальників у фіналі «Кубка Героїв АТО»
Сьогодні, 12:50
14 жовтня в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбулися фінальні ігри з футболу 6-го сезону чемпіонату України на Кубок Героїв АТО сезону 2020 року.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У матчі за ІІІ місце зустрілися ФК "Волинь АТО" з Луцька та ФК "Рятувальник ДСНС" з Маріуполя. Матч завершився перемогою луцької команди з рахунком - 4:2.
1:0 – Володимир Робачук (32 хв), 1:1 – Микола Єрмоленко (41 хв), 1:2 – Олександр Потапенко (44 хв), 2:2 – Леонід Єфремов (48 хв), 3:2 – Леонід Єфремов (77 хв), 4:2 – Сергій Прик (88 хв).
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У матчі за ІІІ місце зустрілися ФК "Волинь АТО" з Луцька та ФК "Рятувальник ДСНС" з Маріуполя. Матч завершився перемогою луцької команди з рахунком - 4:2.
1:0 – Володимир Робачук (32 хв), 1:1 – Микола Єрмоленко (41 хв), 1:2 – Олександр Потапенко (44 хв), 2:2 – Леонід Єфремов (48 хв), 3:2 – Леонід Єфремов (77 хв), 4:2 – Сергій Прик (88 хв).
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