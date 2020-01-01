У Луцьку дали гроші на ліфти, світлофор та «Безпечне місто»
Сьогодні, 18:04
У Луцьку внесли низку змін в бюджет.
Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час сесії Луцькради.
Радник мера Ігор Поліщук попросив виділити 100 тисяч на розроблення проєкту світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Львівська-Потебні, адже там стається чимало аварій. Мешканці неодноразово зверталися з проханнями вирішити проблему.
«Відповідно до норм ДБН, необхідно облаштовувати пониження на тротуарах, «острівці безпеки» та ряд інших вимог, а також на перехресті треба встановити аж 8 світлофорів. Ми ставимо задачу проєктантам і якщо так буде вигідніше, то варто там розмістити кільце, якщо вистачить місця», - сказав Поліщук.
Департаменту муніципальної варти виділили 303 800 гривень та 286 тисяч у зв’язку з облаштуванням відеокамер на в’їздах і виїздах з міста, кільцевих розв’язках та на проспекті Грушевського.
Окрім того, за словами радника мера, мешканці скаржаться на зупинку ліфтів, які «віджили своє», у багатоповерхівках. У місті додатково дали 1 мільйон гривень на програму капремонту ліфтів, знявши суму з рекультивації полігону у Брищі.
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Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час сесії Луцькради.
Радник мера Ігор Поліщук попросив виділити 100 тисяч на розроблення проєкту світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Львівська-Потебні, адже там стається чимало аварій. Мешканці неодноразово зверталися з проханнями вирішити проблему.
«Відповідно до норм ДБН, необхідно облаштовувати пониження на тротуарах, «острівці безпеки» та ряд інших вимог, а також на перехресті треба встановити аж 8 світлофорів. Ми ставимо задачу проєктантам і якщо так буде вигідніше, то варто там розмістити кільце, якщо вистачить місця», - сказав Поліщук.
Департаменту муніципальної варти виділили 303 800 гривень та 286 тисяч у зв’язку з облаштуванням відеокамер на в’їздах і виїздах з міста, кільцевих розв’язках та на проспекті Грушевського.
Окрім того, за словами радника мера, мешканці скаржаться на зупинку ліфтів, які «віджили своє», у багатоповерхівках. У місті додатково дали 1 мільйон гривень на програму капремонту ліфтів, знявши суму з рекультивації полігону у Брищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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