У Луцьку дали гроші на ліфти, світлофор та «Безпечне місто»

У Луцьку внесли низку змін в бюджет.Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час сесії Луцькради.Радник мерапопросив виділити 100 тисяч на розроблення проєкту світлофорного об’єкта, адже там стається чимало аварій. Мешканці неодноразово зверталися з проханнями вирішити проблему.«Відповідно до норм ДБН, необхідно облаштовувати пониження на тротуарах, «острівці безпеки» та ряд інших вимог, а також на перехресті треба встановити аж 8 світлофорів. Ми ставимо задачу проєктантам і якщо так буде вигідніше, то варто там розмістити кільце, якщо вистачить місця», - сказав Поліщук.Департаменту муніципальної варти виділили 303 800 гривень та 286 тисяч у зв’язку з облаштуванням відеокамер на в’їздах і виїздах з міста, кільцевих розв’язках та на проспекті Грушевського.Окрім того, за словами радника мера, мешканці скаржаться на зупинку ліфтів, які «віджили своє», у багатоповерхівках. У місті додатково дали 1 мільйон гривень на програму капремонту ліфтів, знявши суму з рекультивації полігону у Брищі.