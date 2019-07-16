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«Витягайте шапки і тепліший одяг»: синоптик розповіла про погоду у найближчі дні

«Витягайте шапки і тепліший одяг»: синоптик розповіла про погоду у найближчі дні
У п'ятницю, 16 жовтня, невеликі дощі охоплять більшу частину України.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, завтра опади принесе атмосферний фронт, а ось в суботу прийде до нас активний циклон з південного заходу, який зумовить вже сильні дощі та поривчастий вітер на Півночі, Заході та подекуди в центральних областях.

Схід та Південь 16-го жовтня залишаться у сухій погоді, лише на Харківщині є ймовірність невеликого дощу.

На Півдні, Сході, у багатьох центральних областях завтра ще втримається тепла погода з температурою повітря +18+23 градуси ( у східні області та на Південь похолодання прийде 18-19 жовтня).
На Вінниччині та Черкащині завтра також вже почне знижуватися температура повітря, очікують +15+18 градусів.

На Півночі України 16-го жовтня буде в межах +12+15 градусів, явно прохолодніше. А найнижчою передбачається температура повітря в західних областях, вдень не вище +8+13 градусів.

У Києві в п'ятницю вдень близько +13,+14 градусів, є ймовірність дощу.У суботу в столиці очікують похмуру дощову холодну погоду. Похолодає до +11,+12 градусів.

"Поступово витягайте шапки і теплішу одежу, але без переляку - тепліші деньки у жовтня ще бувають і ще можуть бути", - резюмує Наталія Діденко.

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Теги: циклон, погода, прогноз
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