Прикордонники Луцького загону затримали іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі. ФОТО

Чергову спробу незаконного перетину українсько-польського кордону припинили прикордонники Луцького загону спільно з польськими колегами.Учора, 14 жовтня, військовослужбовці відділу «Амбуків» затримали сирійця, який намагався перепливти Західний Буг та у незаконний спосіб дістатися Польщі, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Іноземець наважився на такий небезпечний вчинок разом з другом, який подався вплав першим. Однак, дістатися непоміченим до сусіднього берега бідолазі не вдалося – вибратися з води йому вже допомагали польські стражі, які виявили плавця та повідомили українських прикордонників.Громадянин Сирії, зрозумівши, що друга виявили польські прикордонники, вирішив не ризикувати й залишився на українському березі, де і був затриманий прикордонниками Луцького загону. Оглядаючи місцевість поруч, правоохоронці знайшли надувний круг, за допомогою якого сирієць і планував дістатися польського берега.Затриманого притягнули до адміністративної відповідальності. Зустрітися з другом, теж сирійцем, він матиме нагоду після вирішення питання про його передачу в Україну за угодою про реадмісію.