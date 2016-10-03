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Прикордонники Луцького загону затримали іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі. ФОТО

Прикордонники Луцького загону затримали іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі. ФОТО
Чергову спробу незаконного перетину українсько-польського кордону припинили прикордонники Луцького загону спільно з польськими колегами.

Учора, 14 жовтня, військовослужбовці відділу «Амбуків» затримали сирійця, який намагався перепливти Західний Буг та у незаконний спосіб дістатися Польщі, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Іноземець наважився на такий небезпечний вчинок разом з другом, який подався вплав першим. Однак, дістатися непоміченим до сусіднього берега бідолазі не вдалося – вибратися з води йому вже допомагали польські стражі, які виявили плавця та повідомили українських прикордонників.

Громадянин Сирії, зрозумівши, що друга виявили польські прикордонники, вирішив не ризикувати й залишився на українському березі, де і був затриманий прикордонниками Луцького загону. Оглядаючи місцевість поруч, правоохоронці знайшли надувний круг, за допомогою якого сирієць і планував дістатися польського берега.

Затриманого притягнули до адміністративної відповідальності. Зустрітися з другом, теж сирійцем, він матиме нагоду після вирішення питання про його передачу в Україну за угодою про реадмісію.

Прикордонники Луцького загону затримали іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі. ФОТО
Прикордонники Луцького загону затримали іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі. ФОТО


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Теги: прикордонники, іноземець, українсько-польський кордон
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