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На Київщині під контролем інструктора трагічно загинув парашутист. ВІДЕО

На Київщині під контролем інструктора трагічно загинув парашутист. ВІДЕО
На аеродромі у Бородянці на Київщині трагічно загинув парашутист, який виконував навчальний стрибок під контролем інструктора.

Основний парашут екстремала розкрився занадто пізно – одночасно з запасним, - пишуть Надзвичайні новини.

До цього парашутист-новачок Олексій Миколайчук встиг виконати кілька стрибків із інструктором. Останній стрибок, який став фатальним, мав бути завершальним у придбаному курсі – з висоти 4200 метрів.

Заняття проводив приватний аероклуб. Представники клубу намагалися переконати сім’ю, що винен Олексій, який розгубився і випустив парашут невчасно.

Слідчі розглядають трагічну загибель як нещасний випадок, хоча рідні переконані: вину за халатність має понести інструктор навчального центру.

"Надзвичайні новини" опитали кількох досвідчених парашутистів, навіть військових спецпризначенців. Вони визнають: на відео, відзняте перед загибеллю Олексія, побачили помилку інструктора.

Загиблому було 43 роки.


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Теги: загибель, парашутист, смерть
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