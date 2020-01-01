На Київщині під контролем інструктора трагічно загинув парашутист. ВІДЕО





Основний парашут екстремала розкрився занадто пізно – одночасно з запасним, - пишуть



До цього парашутист-новачок Олексій Миколайчук встиг виконати кілька стрибків із інструктором. Останній стрибок, який став фатальним, мав бути завершальним у придбаному курсі – з висоти 4200 метрів.



Заняття проводив приватний аероклуб. Представники клубу намагалися переконати сім’ю, що винен Олексій, який розгубився і випустив парашут невчасно.



Слідчі розглядають трагічну загибель як нещасний випадок, хоча рідні переконані: вину за халатність має понести інструктор навчального центру.



"Надзвичайні новини" опитали кількох досвідчених парашутистів, навіть військових спецпризначенців. Вони визнають: на відео, відзняте перед загибеллю Олексія, побачили помилку інструктора.



Загиблому було 43 роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На аеродромі у Бородянці на Київщині трагічно загинув парашутист, який виконував навчальний стрибок під контролем інструктора.Основний парашут екстремала розкрився занадто пізно – одночасно з запасним, - пишуть Надзвичайні новини До цього парашутист-новачоквстиг виконати кілька стрибків із інструктором. Останній стрибок, який став фатальним, мав бути завершальним у придбаному курсі – з висоти 4200 метрів.Заняття проводив приватний аероклуб. Представники клубу намагалися переконати сім’ю, що винен Олексій, який розгубився і випустив парашут невчасно.Слідчі розглядають трагічну загибель як нещасний випадок, хоча рідні переконані: вину за халатність має понести інструктор навчального центру."Надзвичайні новини" опитали кількох досвідчених парашутистів, навіть військових спецпризначенців. Вони визнають: на відео, відзняте перед загибеллю Олексія, побачили помилку інструктора.Загиблому було 43 роки.

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