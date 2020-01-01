У луцькому парку не дали землю під туалет за 4 мільйони





Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, директор житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк розповів, що нещодавно оголосили тендер на будівництво нової вбиральні у парку за 3,7 мільйона.



Планують, що цьогоріч



«До старого туалету в парку не підведено ні води, ні каналізації, там просто яма. Його поремонтувати буде дорожче, аніж робити щось нове. На мою думку, його треба повністю розвалити», - сказав Осіюк.



Проектом рішення передбачили погодження землеустрою КП «Парки та сквери» щодо відведення земельної ділянки на вулиці Глушець площею 0,0700 га. Під час першого голосування депутати не підтримали пропозицію.



«Це вбиральня у парку імені Лесі Українки. Невже ви проти того, щоб там було достойне місце для того, щоб спеленати дитину, справити нужду природню? Я вас не розумію», - сказав заммера Костянтин Петрочук і попросив поставити питання на повторне голосування.



«Просто в нас є депутати, які привикли жити в селі і ходити в туалет так, як там, - на яму», - пояснив відмову підтримати проект рішення деякими депутатами Аркадій Соломатін.



Не погодили затвердження проекту землеустрою під громадську вбиральню у парку і під час другого голосування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку Луцька не дали землю у постійне користування, де планують збудувати нову громадську вбиральню.Про це йшлося у четвер, 15 жовтня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, директор житлово-комунального господарства Луцької міськрадирозповів, що нещодавно оголосили тендер на будівництво нової вбиральні у парку за 3,7 мільйона.Планують, що цьогоріч можна буде залити фундамент під туалет у міському парку та облаштувати каналізацію.«До старого туалету в парку не підведено ні води, ні каналізації, там просто яма. Його поремонтувати буде дорожче, аніж робити щось нове. На мою думку, його треба повністю розвалити», - сказав Осіюк.Проектом рішення передбачили погодження землеустрою КП «Парки та сквери» щодо відведення земельної ділянки на вулиці Глушець площею 0,0700 га. Під час першого голосування депутати не підтримали пропозицію.«Це вбиральня у парку імені Лесі Українки. Невже ви проти того, щоб там було достойне місце для того, щоб спеленати дитину, справити нужду природню? Я вас не розумію», - сказав заммераі попросив поставити питання на повторне голосування.«Просто в нас є депутати, які привикли жити в селі і ходити в туалет так, як там, - на яму», - пояснив відмову підтримати проект рішення деякими депутатамиНе погодили затвердження проекту землеустрою під громадську вбиральню у парку і під час другого голосування.

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