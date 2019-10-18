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У Луцьку нетвереза водійка втрапила до рук копів через «дискотеку» її подруг у відкритому люці. ВІДЕО

У Луцьку нетвереза водійка втрапила до рук копів через «дискотеку» її подруг у відкритому люці. ВІДЕО
Сьогодні вночі, 15 жовтня, командирський екіпаж помітив на проспекті Відродження транспортний засіб Volkswagen Touareg, пасажирка якого знаходилась поза кабіною (салоном) автомобіля, а водійка перетнула подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки, чим обидві порушили правила дорожнього руху.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.

Під час спілкування з 39-річною кермувальницею, інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Для того, щоб залучити свідків, патрульні зупинили інший транспортний засіб Audi A6, однак у цього кермувальника теж виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Обидва водії категорично відмовились від проходження огляду на стан сп’яніння.

Патрульні відсторонили їх від керування транспортними засобами та склали відповідні адміністративні матеріали.

Всього за цю ніч на території обслуговування управління патрульні виявили п’ятьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.


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Теги: Луцьк, авто, патрульна поліція, порушення
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Коментарі 1
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І патрульні перетнули подвійну суцільну))
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