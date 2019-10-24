У Польщі хлопець з України їздив п'яним за кермом і намагався дати хабар поліцейським





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Тест на алкоголь показав 2 проміле алкоголю в його організмі. Крім того виявилося, що українець не тільки сів п’яним за кермо, а й не мав при собі посвідчення водія.



При затриманні чоловік поводив себе зухвало, ображав та погрожував правоохоронцям, намагаючись уникнути відповідальності за скоєне. Коли це не допомогло, він спробував їх підкупити, запропонувавши 1000 злотих хабара.



Втім українця затримали. Йому висунули звинувачення у водінні в нетверезому стані, хабарництві та погрозах співробітникам поліції. За скоєнні злочини чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі його відпустили на підписку про невиїзд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річний українець намагався дати хабар співробітникам поліції міста Легіоново у Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, правоохоронці затримали громадянина України, який спричинив ДТП, будучи за кермом.Тест на алкоголь показав 2 проміле алкоголю в його організмі. Крім того виявилося, що українець не тільки сів п’яним за кермо, а й не мав при собі посвідчення водія.При затриманні чоловік поводив себе зухвало, ображав та погрожував правоохоронцям, намагаючись уникнути відповідальності за скоєне. Коли це не допомогло, він спробував їх підкупити, запропонувавши 1000 злотих хабара.Втім українця затримали. Йому висунули звинувачення у водінні в нетверезому стані, хабарництві та погрозах співробітникам поліції. За скоєнні злочини чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі його відпустили на підписку про невиїзд.

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