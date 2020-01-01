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На Волині затримали трактор і ЗІЛ з незаконною деревиною

На Волині затримали трактор і ЗІЛ з незаконною деревиною
На Волині правоохоронці виявили сумнівну деревину.

14 жовтня на автодорозі у селі Бронниця Камінь-Каширського району патрульні поліцейські зупинили трактор МТЗ-920 з причіпом, завантажений сосною, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом транспортного засобу перебував 20-річний місцевий житель. Жодних супроводжуючих документів на деревину у чоловіка не було. Пояснити походження лісу водій не зміг.

Трактор та деревину поліцейські вилучили. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

А у Локачинському районі правоохоронці затримали автомобіль ЗІЛ, під керуванням 56-річного жителя Ківерцівського району, котрий перевозив 24 колоди дуба.

З метою перевірки законності походження деревини транспортний засіб також вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Триває слідство.

На Волині затримали трактор і ЗІЛ з незаконною деревиною
На Волині затримали трактор і ЗІЛ з незаконною деревиною



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Теги: ліс, крадіжка
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