16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Особисте свято цього дня у депутата Волинської обласної ради Володимира Бондаря (на фото).
Цього дня також іменини у тих, хто носить ім’я Андрій.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
У Луцьку цього дня у 1990 році у приміщенні політехнічного інституту відбувся студентський мітинг на підтримку вимог голодуючих у Києві студентів та депутатів Веховної ради. Збори студентів і викладачів відбулися також у Луцькому педагогічному інституті.
16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здoрoвoгo харчування.
Також щорічно 16 жовтня у багатьох країнах святкують День шефа - професійне свято керівників усіх рівнів. Початкова ідея цього свята заключалася в тому, що працівники вітають свого начальника і дякують йому за те, що він був добрий і чесний протягом року.
Також в цей день відзначають своє свято алергологи та анестезіологи.
ВолиньPost приєднується до привітань на адресу всіх наших анестезіологів і алергологів, бажаємо їм успішної медичної практики, відсутності летальних результатів, дружного і злагодженого трудового колективу, а також сімейного щастя і радості!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього дня також іменини у тих, хто носить ім’я Андрій.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
У Луцьку цього дня у 1990 році у приміщенні політехнічного інституту відбувся студентський мітинг на підтримку вимог голодуючих у Києві студентів та депутатів Веховної ради. Збори студентів і викладачів відбулися також у Луцькому педагогічному інституті.
16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здoрoвoгo харчування.
Також щорічно 16 жовтня у багатьох країнах святкують День шефа - професійне свято керівників усіх рівнів. Початкова ідея цього свята заключалася в тому, що працівники вітають свого начальника і дякують йому за те, що він був добрий і чесний протягом року.
Також в цей день відзначають своє свято алергологи та анестезіологи.
ВолиньPost приєднується до привітань на адресу всіх наших анестезіологів і алергологів, бажаємо їм успішної медичної практики, відсутності летальних результатів, дружного і злагодженого трудового колективу, а також сімейного щастя і радості!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські волейболістки отримали суперниць у Кубку України
Сьогодні, 00:17
16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцький режисер пропонує змінити герб міста і зобразити на ньому кота
15 жовтень, 22:54
Волинський перинатальний центр співпрацюватиме з Бельгією. ФОТО
15 жовтень, 22:15