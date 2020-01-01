16 жовтня на Волині: гортаючи календар

Особисте свято цього дня у депутата Волинської обласної ради(на фото).Цього дня також іменини у тих, хто носить ім’я Андрій.Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.У Луцьку цього дня у 1990 році у приміщенні політехнічного інституту відбувся студентський мітинг на підтримку вимог голодуючих у Києві студентів та депутатів Веховної ради. Збори студентів і викладачів відбулися також у Луцькому педагогічному інституті.16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здoрoвoгo харчування.Також щорічно 16 жовтня у багатьох країнах святкують День шефа - професійне свято керівників усіх рівнів. Початкова ідея цього свята заключалася в тому, що працівники вітають свого начальника і дякують йому за те, що він був добрий і чесний протягом року.Також в цей день відзначають своє свято алергологи та анестезіологи.ВолиньPost приєднується до привітань на адресу всіх наших анестезіологів і алергологів, бажаємо їм успішної медичної практики, відсутності летальних результатів, дружного і злагодженого трудового колективу, а також сімейного щастя і радості!