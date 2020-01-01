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16 жовтня на Волині: гортаючи календар

16 жовтня на Волині: гортаючи календар
Особисте свято цього дня у депутата Волинської обласної ради Володимира Бондаря (на фото).

Цього дня також іменини у тих, хто носить ім’я Андрій.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

У Луцьку цього дня у 1990 році у приміщенні політехнічного інституту відбувся студентський мітинг на підтримку вимог голодуючих у Києві студентів та депутатів Веховної ради. Збори студентів і викладачів відбулися також у Луцькому педагогічному інституті.

16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день продовольства та Всесвітній день здoрoвoгo харчування.

Також щорічно 16 жовтня у багатьох країнах святкують День шефа - професійне свято керівників усіх рівнів. Початкова ідея цього свята заключалася в тому, що працівники вітають свого начальника і дякують йому за те, що він був добрий і чесний протягом року.

Також в цей день відзначають своє свято алергологи та анестезіологи.

ВолиньPost приєднується до привітань на адресу всіх наших анестезіологів і алергологів, бажаємо їм успішної медичної практики, відсутності летальних результатів, дружного і злагодженого трудового колективу, а також сімейного щастя і радості!

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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