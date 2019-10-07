Повідомили, коли у Ковелі стартує опалювальний сезон





Тепло подадуть у лікувальні заклади, школи, дитсадки та житлові будинки, повідомляє пресслужба Ковельської міської ради.



Як повідомив директор ПТМ “Ковельтепло” Володимир Бойко: “Підготовлене відповідне розпорядження міського голови. Котельні готові, мережі та обладнання - теж”.



Усі будинки житлового фонду обладнані тепловими лічильниками, крім чотирьох, в яких відсутня технічна можливість встановлення. 95 відсотків домогосподарств у Ковелі користуються квартирними приладами обліку споживання гарячої води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 16 жовтня, у Ковелі розпочинається опалювальний сезон.Тепло подадуть у лікувальні заклади, школи, дитсадки та житлові будинки, повідомляє пресслужба Ковельської міської ради.Як повідомив директор ПТМ “Ковельтепло”: “Підготовлене відповідне розпорядження міського голови. Котельні готові, мережі та обладнання - теж”.Усі будинки житлового фонду обладнані тепловими лічильниками, крім чотирьох, в яких відсутня технічна можливість встановлення. 95 відсотків домогосподарств у Ковелі користуються квартирними приладами обліку споживання гарячої води.

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