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Повідомили, коли у Ковелі стартує опалювальний сезон

Повідомили, коли у Ковелі стартує опалювальний сезон
Завтра, 16 жовтня, у Ковелі розпочинається опалювальний сезон.

Тепло подадуть у лікувальні заклади, школи, дитсадки та житлові будинки, повідомляє пресслужба Ковельської міської ради.

Як повідомив директор ПТМ “Ковельтепло” Володимир Бойко: “Підготовлене відповідне розпорядження міського голови. Котельні готові, мережі та обладнання - теж”.

Усі будинки житлового фонду обладнані тепловими лічильниками, крім чотирьох, в яких відсутня технічна можливість встановлення. 95 відсотків домогосподарств у Ковелі користуються квартирними приладами обліку споживання гарячої води.

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Теги: Ковель, опалювальний сезон, старт
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