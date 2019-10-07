Повідомили, коли у Ковелі стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 17:11
Завтра, 16 жовтня, у Ковелі розпочинається опалювальний сезон.
Тепло подадуть у лікувальні заклади, школи, дитсадки та житлові будинки, повідомляє пресслужба Ковельської міської ради.
Як повідомив директор ПТМ “Ковельтепло” Володимир Бойко: “Підготовлене відповідне розпорядження міського голови. Котельні готові, мережі та обладнання - теж”.
Усі будинки житлового фонду обладнані тепловими лічильниками, крім чотирьох, в яких відсутня технічна можливість встановлення. 95 відсотків домогосподарств у Ковелі користуються квартирними приладами обліку споживання гарячої води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тепло подадуть у лікувальні заклади, школи, дитсадки та житлові будинки, повідомляє пресслужба Ковельської міської ради.
Як повідомив директор ПТМ “Ковельтепло” Володимир Бойко: “Підготовлене відповідне розпорядження міського голови. Котельні готові, мережі та обладнання - теж”.
Усі будинки житлового фонду обладнані тепловими лічильниками, крім чотирьох, в яких відсутня технічна можливість встановлення. 95 відсотків домогосподарств у Ковелі користуються квартирними приладами обліку споживання гарячої води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тепер без Лесі Українки: луцький виш отримав новий логотип. ФОТО
Сьогодні, 17:21
Повідомили, коли у Ковелі стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 17:11
Волинянин на зупинці обікрав односельчанина, а потім хотів «відмазатися» хабарем від злочину
Сьогодні, 16:40