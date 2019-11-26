Двох волинян, які розраховувалися у магазинах сувенірними грошима, взяли під варту
Сьогодні, 16:26
Суд обрав двом волинянам, підозрюваним у щонайменше 18 епізодах збуту підроблених банкнот, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство з'ясувало, що 36-річний та 31-річний жителі Ковеля розраховувалися у магазинах Нововолинська фальшивими 500-гривневими купюрами – оплачували ними дешеві дрібні товари, а решту забирали справжніми грошима.
Правоохоронці затримали правопорушників 12 жовтня 2020 року вже за годину після першого звернення про розрахунок підробками.
Чоловікам повідомили про підозру у збуті підроблених грошей (ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України) і найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують походження фальшивок та інші можливі випадки розрахунків ними.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство з'ясувало, що 36-річний та 31-річний жителі Ковеля розраховувалися у магазинах Нововолинська фальшивими 500-гривневими купюрами – оплачували ними дешеві дрібні товари, а решту забирали справжніми грошима.
Правоохоронці затримали правопорушників 12 жовтня 2020 року вже за годину після першого звернення про розрахунок підробками.
Чоловікам повідомили про підозру у збуті підроблених грошей (ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України) і найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують походження фальшивок та інші можливі випадки розрахунків ними.
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