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Двох волинян, які розраховувалися у магазинах сувенірними грошима, взяли під варту

Двох волинян, які розраховувалися у магазинах сувенірними грошима, взяли під варту
Суд обрав двом волинянам, підозрюваним у щонайменше 18 епізодах збуту підроблених банкнот, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство з'ясувало, що 36-річний та 31-річний жителі Ковеля розраховувалися у магазинах Нововолинська фальшивими 500-гривневими купюрами – оплачували ними дешеві дрібні товари, а решту забирали справжніми грошима.

Правоохоронці затримали правопорушників 12 жовтня 2020 року вже за годину після першого звернення про розрахунок підробками.
Чоловікам повідомили про підозру у збуті підроблених грошей (ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України) і найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують походження фальшивок та інші можливі випадки розрахунків ними.


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Теги: Нововолинськ, шахраї, фальшиві гроші
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