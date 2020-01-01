Волинянин на зупинці обікрав односельчанина, а потім хотів «відмазатися» хабарем від злочину
Сьогодні, 16:40
35-річному жителю села Хорлупи Ківерцівського району повідомили про підозру у крадіжці й пропозиції надати неправомірну вигоду працівникам поліції.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Раніше неодноразово судимий (востаннє – за розбій) чоловік удень 20 вересня 2020 року поцупив планшет із сумки громадянина, з яким разом чекав автобус на зупинці громадського транспорту в рідному селі.
Опісля зловмисник намагався за 500 грн залагодити із працівниками Ківерцівського відділу поліції, які прибули на місце події, питання щодо не притягнення його до відповідальності за злочин. Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Раніше неодноразово судимий (востаннє – за розбій) чоловік удень 20 вересня 2020 року поцупив планшет із сумки громадянина, з яким разом чекав автобус на зупинці громадського транспорту в рідному селі.
Опісля зловмисник намагався за 500 грн залагодити із працівниками Ківерцівського відділу поліції, які прибули на місце події, питання щодо не притягнення його до відповідальності за злочин. Волинянину повідомили про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень.
Триває досудове розслідування.
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