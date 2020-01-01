Волинські важкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 02:16
Спортсмени з Волині вдало виступили на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 13 років з важкої атлетики.
Змагання відбувалися в місті Павлоград Дніпропетровської області з 11 – 14 жовтня, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На чемпіонаті спортсмени Волині здобули нагороди. Зокрема, Максим Воробей виборов срібну медаль у ваговій категорії 73 кг, з результатом – 58 кг у ривку та 78 кг у поштовху, що і сумі двоборства складає 136 кг.
Бронзову медаль здобув Андрій Яковець у ваговій категорії 65 кг, з результатом – 57 кг у ривку та 65 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 122 кг.
Нагадаємо, що в перший день змагань волинські юнаки вибороли дві золоті медалі:
Новосад Михайло у ваговій категорії 41 кг з результатом – 51 кг у ривку та 62 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 113 кг.
Нікітін Богдан у ваговій категорії 45 кг з результатом – 55 кг у ривку та 66 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 121 кг.
Важкоатлети є учнями Люблинецької ДЮСШ Ковельського району та тренуються під керівництвом тренера-викладача Дмитра Чеховського.
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Змагання відбувалися в місті Павлоград Дніпропетровської області з 11 – 14 жовтня, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На чемпіонаті спортсмени Волині здобули нагороди. Зокрема, Максим Воробей виборов срібну медаль у ваговій категорії 73 кг, з результатом – 58 кг у ривку та 78 кг у поштовху, що і сумі двоборства складає 136 кг.
Бронзову медаль здобув Андрій Яковець у ваговій категорії 65 кг, з результатом – 57 кг у ривку та 65 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 122 кг.
Нагадаємо, що в перший день змагань волинські юнаки вибороли дві золоті медалі:
Новосад Михайло у ваговій категорії 41 кг з результатом – 51 кг у ривку та 62 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 113 кг.
Нікітін Богдан у ваговій категорії 45 кг з результатом – 55 кг у ривку та 66 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 121 кг.
Важкоатлети є учнями Люблинецької ДЮСШ Ковельського району та тренуються під керівництвом тренера-викладача Дмитра Чеховського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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