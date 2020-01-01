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Волинські важкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України

Волинські важкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України
Спортсмени з Волині вдало виступили на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 13 років з важкої атлетики.

Змагання відбувалися в місті Павлоград Дніпропетровської області з 11 – 14 жовтня, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

На чемпіонаті спортсмени Волині здобули нагороди. Зокрема, Максим Воробей виборов срібну медаль у ваговій категорії 73 кг, з результатом – 58 кг у ривку та 78 кг у поштовху, що і сумі двоборства складає 136 кг.

Бронзову медаль здобув Андрій Яковець у ваговій категорії 65 кг, з результатом – 57 кг у ривку та 65 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 122 кг.

Нагадаємо, що в перший день змагань волинські юнаки вибороли дві золоті медалі:

Новосад Михайло у ваговій категорії 41 кг з результатом – 51 кг у ривку та 62 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 113 кг.

Нікітін Богдан у ваговій категорії 45 кг з результатом – 55 кг у ривку та 66 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 121 кг.

Важкоатлети є учнями Люблинецької ДЮСШ Ковельського району та тренуються під керівництвом тренера-викладача Дмитра Чеховського.

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Теги: Волинь, спорт
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