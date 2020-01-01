Волинські важкоатлети завоювали медалі на чемпіонаті України

Спортсмени з Волині вдало виступили на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 13 років з важкої атлетики.Змагання відбувалися в місті Павлоград Дніпропетровської області з 11 – 14 жовтня, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.На чемпіонаті спортсмени Волині здобули нагороди. Зокрема,виборов срібну медаль у ваговій категорії 73 кг, з результатом – 58 кг у ривку та 78 кг у поштовху, що і сумі двоборства складає 136 кг.Бронзову медаль здобуву ваговій категорії 65 кг, з результатом – 57 кг у ривку та 65 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 122 кг.Нагадаємо, що в перший день змагань волинські юнаки вибороли дві золоті медалі:у ваговій категорії 41 кг з результатом – 51 кг у ривку та 62 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 113 кг.у ваговій категорії 45 кг з результатом – 55 кг у ривку та 66 кг у поштовху, що в сумі двоборства складає 121 кг.Важкоатлети є учнями Люблинецької ДЮСШ Ковельського району та тренуються під керівництвом тренера-викладача