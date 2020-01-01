Як вигідно придбати нерухомість*





Зокрема, рекомендують дати самому собі відповіді на такі запитання:



— Чи потрібна мені квартира терміново?



— Чи готовий я оплатити одразу повну вартість квартири?



— Чи хотів би я розбити усю суму на окремі платежі і, якщо так, то який початковий внесок можу зробити?



Зауважують також, що потрібно враховувати, що вартість квадратного метра в ході будівництва збільшується. Заплатити за квартиру в майже готовій або вже зданій новобудові людині доведеться більше, ніж за квартиру «на котловані». За статистикою, ціна нерухомості безпосередньо залежить від того, на якому етапі перебуває будівництво. Краще купувати квартиру на ранній стадії зведення новобудови, бо це дає можливість зберегти кошти, «зарезервувавши» їх в твердому активі. Щоб було простіше зорієнтуватись, розглянемо на конкретному прикладі, як змінюється вартість квартири на різних етапах готовності будинку. Наприклад, коли квадратний метр на старті коштує 15500 грн, орієнтовно через півроку його вартість зросте до 16000 грн, а через рік-півтора після старту продажів і до 17 500 грн. В зданому будинку ця квартира вже буде коштувати орієнтовно на 30% більше, ніж на старті.



Можливі різні варіанти оплати при покупці квартири. Якщо клієнт вирішує купувати на перших етапах будівництва, то має можливість скористатись ще одним зручним сценарієм – розтермінуванням. Можна виплатити частину вартості квартири, а потім поступово спокійно розраховуватись далі, поки житло добудовуватимуть. Перший внесок — всього від 10%, а інші платежі рівномірно розподілити до 24 місяців. Можна оплатити всю вартість одразу і займатись, наприклад, розробкою дизайну інтер'єру.



Ще один великий плюс – на старті у вас великий вибір квартир. На нульовій стадії покупець завжди обирає квартиру потрібної йому площі і планування. Матимете можливість розглянути різні варіанти поверхів і навіть врахувати розташування вікон так, як подобається: схід чи захід. Подвійна користь: і економія, і максимальний комфорт. Тому кращі за плануванням і розташуванням варіанти «розхапують» вже в перші місяці після старту продажів.



Компанія «Єврохолдінг» сьогодні в Луцьку будує два житлових комплекси, що є привабливими для інвестування: житловий комплекс «Яровиця» (будують два завершальних будинки комплексу) та житловий комплекс «Dream Town» – сучасний квартал з красивим благоустроєм та підземними паркінгами. Нещодавно стартувала 4 секція комплексу. Тому ще є вибір квартир та комерційних площ.



«Dream Town» розміщенний в комфортному для проживання районі міста (3 хв на авто до центру) та має хороші переваги. Про них розповімо трохи детальніше.



- Всі будинки – енергоощадні. Система фасаду передбачає поєднання двох утеплюючих матеріалів, що добре утримують тепло та забезпечують хорошу шумоізоляцію.



- Мешканці будуть милуватися краєвидами з панорамних вікон. Вікна у кімнатах та скління балконів - це 6-ти камерний профіль, 2-х двокамерний склопакет з енергозберігаючим внутрішнім та зовнішнім склом, профіль рівня WDS.



- Надійні та безпечні металеві двері з двома замками, швидкісні та тихі ліфти MIZUI, компанії MITSUBISHI.



-Тепло та затишок забезпечить індивідуальне опалення з двоконтурним котлом Protherm.



Створюючи сучасне, якісне та безпечне житло, компанія «Єврохолдінг» дбайливо планувала кожен метр простору. Лише конструктивні рішення, максимальна увага опрацюванню ергономіки та уважне ставлення до деталей.



Детальніше можна ознайомитись на сайті





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щоб зрозуміти, на якому етапі будівництва найкраще купити квартиру, екперти радять поставити собі «контрольні» запитання.Зокрема, рекомендують дати самому собі відповіді на такі запитання:— Чи потрібна мені квартира терміново?— Чи готовий я оплатити одразу повну вартість квартири?— Чи хотів би я розбити усю суму на окремі платежі і, якщо так, то який початковий внесок можу зробити?Зауважують також, що потрібно враховувати, що вартість квадратного метра в ході будівництва збільшується. Заплатити за квартиру в майже готовій або вже зданій новобудові людині доведеться більше, ніж за квартиру «на котловані». За статистикою, ціна нерухомості безпосередньо залежить від того, на якому етапі перебуває будівництво. Краще купувати квартиру на ранній стадії зведення новобудови, бо це дає можливість зберегти кошти, «зарезервувавши» їх в твердому активі. Щоб було простіше зорієнтуватись, розглянемо на конкретному прикладі, як змінюється вартість квартири на різних етапах готовності будинку. Наприклад, коли квадратний метр на старті коштує 15500 грн, орієнтовно через півроку його вартість зросте до 16000 грн, а через рік-півтора після старту продажів і до 17 500 грн. В зданому будинку ця квартира вже буде коштувати орієнтовно на 30% більше, ніж на старті.Можливі різні варіанти оплати при покупці квартири. Якщо клієнт вирішує купувати на перших етапах будівництва, то має можливість скористатись ще одним зручним сценарієм – розтермінуванням. Можна виплатити частину вартості квартири, а потім поступово спокійно розраховуватись далі, поки житло добудовуватимуть. Перший внесок — всього від 10%, а інші платежі рівномірно розподілити до 24 місяців. Можна оплатити всю вартість одразу і займатись, наприклад, розробкою дизайну інтер'єру.Ще один великий плюс – на старті у вас великий вибір квартир. На нульовій стадії покупець завжди обирає квартиру потрібної йому площі і планування. Матимете можливість розглянути різні варіанти поверхів і навіть врахувати розташування вікон так, як подобається: схід чи захід. Подвійна користь: і економія, і максимальний комфорт. Тому кращі за плануванням і розташуванням варіанти «розхапують» вже в перші місяці після старту продажів.Компанія «Єврохолдінг» сьогодні в Луцьку будує два житлових комплекси, що є привабливими для інвестування: житловий комплекс «Яровиця» (будують два завершальних будинки комплексу) та житловий комплекс «Dream Town» – сучасний квартал з красивим благоустроєм та підземними паркінгами. Нещодавно стартувала 4 секція комплексу. Тому ще є вибір квартир та комерційних площ.«Dream Town» розміщенний в комфортному для проживання районі міста (3 хв на авто до центру) та має хороші переваги. Про них розповімо трохи детальніше.- Всі будинки – енергоощадні. Система фасаду передбачає поєднання двох утеплюючих матеріалів, що добре утримують тепло та забезпечують хорошу шумоізоляцію.- Мешканці будуть милуватися краєвидами з панорамних вікон. Вікна у кімнатах та скління балконів - це 6-ти камерний профіль, 2-х двокамерний склопакет з енергозберігаючим внутрішнім та зовнішнім склом, профіль рівня WDS.- Надійні та безпечні металеві двері з двома замками, швидкісні та тихі ліфти MIZUI, компанії MITSUBISHI.-Тепло та затишок забезпечить індивідуальне опалення з двоконтурним котлом Protherm.Створюючи сучасне, якісне та безпечне житло, компанія «Єврохолдінг» дбайливо планувала кожен метр простору. Лише конструктивні рішення, максимальна увага опрацюванню ергономіки та уважне ставлення до деталей.Детальніше можна ознайомитись на сайті https://dream-town.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Привокзальна, 12, тел. 099 327 27 27.

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