Спортсмени з Волині здобули 22 медалі на чемпіонаті України з сумо

7-11 жовтня відбувся чемпіонат України з сумо серед молодших юнаків, та юніорів (ІV ранг) в місті Вінниця. Спортсмени волинської збірної здобули на чемпіонаті 22 медалі різного ґатунку.Зокрема, вихованці ВОДЮСШ з видів боротьби з міста Луцька вибороли:Золото –у ваговій у ваговій категорії 55 кг серед юнаків до 18 років тау ваговій категорії 55 кг серед юнаків до 16 років.Бронзові нагороди отримали:Огнівець Роман у ваговій категорії 55 кг серед юнаків до 18 років.Бевз Вадим у ваговій у ваговій категорії 55 кг серед юнаків до 16 років.у ваговій категорії 30 кг серед юнаків до 12 років.у ваговій категорії 60 кг серед юнаків до 14 років.у ваговій категорії 55 кг серед дівчат до 12 років.у ваговій категорії 35 кг серед юнаків до 12 років.у ваговій категорії 55 кг серед юнаків до 12 років.Вихованці ВОДЮСШ з видів боротьби з Любешева здобули такі нагороди:Срібло отримаву ваговій категорії 65 кг серед юніорів до 18 років тау ваговій категорії 60 кг серед дівчат до 16 років.Бронзові місця посіли:у ваговій категорії 55 кг серед дівчат до 18 років.у ваговій категорії +95 кг серед юнаків до 16 років.у ваговій категорії 60 кг серед дівчат до 18 років.Вихованці ВОДЮСШ з видів боротьби з Любомля здобули такі нагороди:Золоту медаль виборовБронзові медалі отримали:у ваговій категорії 35 кг серед юнаків до 14 років.у ваговій категорії 35 кг серед юнаків до 14 років.у ваговій категорії 45 кг серед юнаків до 14 років.у ваговій категорії 60 кг серед дівчат до 16 років.у ваговій категорії 45 кг серед дівчат до 12 років.Учні ВОДЮСШ з видів боротьби з міста Володимира-Волинського вибороли наступні нагороди:Золото здобуву ваговій категорії 60 кг серед молодших юнаків до 12 років.Бронзу отрималау ваговій категорії 55 кг серед молодших дівчат до 12 років.