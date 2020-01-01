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Спортсмени з Волині здобули 22 медалі на чемпіонаті України з сумо

Спортсмени з Волині здобули 22 медалі на чемпіонаті України з сумо
7-11 жовтня відбувся чемпіонат України з сумо серед молодших юнаків, та юніорів (ІV ранг) в місті Вінниця. Спортсмени волинської збірної здобули на чемпіонаті 22 медалі різного ґатунку.

Зокрема, вихованці ВОДЮСШ з видів боротьби з міста Луцька вибороли:

Золото – Бевз Вадим у ваговій у ваговій категорії 55 кг серед юнаків до 18 років та Огнівець Роман у ваговій категорії 55 кг серед юнаків до 16 років.

Бронзові нагороди отримали:

Огнівець Роман у ваговій категорії 55 кг серед юнаків до 18 років.
Бевз Вадим у ваговій у ваговій категорії 55 кг серед юнаків до 16 років.
Актинов Ілля у ваговій категорії 30 кг серед юнаків до 12 років.
Литвиненко Владислав у ваговій категорії 60 кг серед юнаків до 14 років.
Бондарчук Анна у ваговій категорії 55 кг серед дівчат до 12 років.
Головчук Любомир у ваговій категорії 35 кг серед юнаків до 12 років.
Хільчук Дмитро у ваговій категорії 55 кг серед юнаків до 12 років.

Вихованці ВОДЮСШ з видів боротьби з Любешева здобули такі нагороди:

Срібло отримав Бубало Олег у ваговій категорії 65 кг серед юніорів до 18 років та Манойленко Ангеліна у ваговій категорії 60 кг серед дівчат до 16 років.

Бронзові місця посіли:

Русило Анастасія у ваговій категорії 55 кг серед дівчат до 18 років.
Поліщук Анатолій у ваговій категорії +95 кг серед юнаків до 16 років.
Манойленко Ангеліна у ваговій категорії 60 кг серед дівчат до 18 років.

Вихованці ВОДЮСШ з видів боротьби з Любомля здобули такі нагороди:
Золоту медаль виборов Галян Вадим.

Бронзові медалі отримали:
Семенович Орест у ваговій категорії 35 кг серед юнаків до 14 років.
Мохнюк Рустам у ваговій категорії 35 кг серед юнаків до 14 років.
Півнюк Артем у ваговій категорії 45 кг серед юнаків до 14 років.
Галян Інна у ваговій категорії 60 кг серед дівчат до 16 років.
Трофімук Кіра у ваговій категорії 45 кг серед дівчат до 12 років.

Учні ВОДЮСШ з видів боротьби з міста Володимира-Волинського вибороли наступні нагороди:

Золото здобув Якубський Іван у ваговій категорії 60 кг серед молодших юнаків до 12 років.
Бронзу отримала Ващук Тетяна у ваговій категорії 55 кг серед молодших дівчат до 12 років.



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Теги: сумо, спорт, Волинь
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