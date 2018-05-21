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У Львові п'яна матір спала на лавці, поки малолітній син намагався її розбудити

У Львові п'яна матір спала на лавці, поки малолітній син намагався її розбудити
Сьогодні, 15 жовтня, близько 12-ї години, з лінії 102 патрульним надійшов виклик про неналежне виконання батьківських обов'язків.
У Львові перехожі побачили на площі Старий Ринок, у сквері, сплячу жінку на лавці. Біля неї стояв малолітній син і намагався її розбудити. Хлопець був голодний і громадяни йому купили їсти.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Львівській області.

Таку ж картину застали і поліцейські. Нетвереза матір мала неохайний зовнішній вигляд. 34-річна мешканка Львівщини сказала, що її, два дні тому, вигнав з дому з 6-річним сином чоловік. Вона, начебто, живе у Львові в якогось чоловіка.

Маму з сином супроводили у Галицький відділ поліції. Туди ж викликали співробітників ювенальної превенції та відділу у справах дітей Львівської міської ради.

Патрульні винесли на жінку постанову за ч.1 ст.178 (Поява в нетверезому стані в громадському місці) КУпАП. Інспектори ювенальної превенції склали протокол за ч.2 ст.184 (Невиконання обов'язків щодо виховання дітей вчинене повторно протягом року) КУпАП.

Оскільки жінка поводилася неадекватно, працівники ювенальної превенції прийняли рішення помістити дитину у притулок.
Медичної допомоги ні мама, ні син не потребували.

У Львові п'яна матір спала на лавці, поки малолітній син намагався її розбудити

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Теги: Львів, п'яна матір, патрульна поліція
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