Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +3…+6 градусів, удень підніметься до +9…+10. Вітер західний, північний, північно-західний і північно-східний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ. У Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +3…+6 градусів, удень підніметься до +9…+10. Вітер західний, північний, північно-західний і північно-східний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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