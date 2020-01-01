Антимонопольний комітет оштрафував волинське «газове» підприємство на 55 мільйонів





Про це повідомляє прес-служба АМКУ, передає



Фахівці органів Комітету встановили, що компанія в період з 16 березня 2018 року по 18 червня 2020 року поширювала на власному веб-сайті, а також в інтернет виданнях неправдиві відомості:



- "З початку року ТОВ" Волиньгаз збут "перемогло більш ніж в 90% тендерах ProZorro";



- "ТОВ" Волиньгаз Збут "на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу. Хоча деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну. Але потім вони висувають істотно завищені ціни на блакитне паливо";



- "На відміну від ТОВ" Волиньгаз Збут ", яке на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу, деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну".



"Ця інформація могла спонукати громадян до покупки природного газу саме у ТОВ" Волиньгаз збут ". Адже згідно з повідомленнями, може здатися, що компанія реалізує блакитне паливо на кращих для споживача умовах в порівнянні з конкурентами", - вважають в АМКУ.



Так, при розгляді справи фахівці Комітету проаналізували дані інформаційної системи РroZоrro і з'ясували, що насправді ТОВ "Волиньгаз збут" в зазначений період взяло участь в 106 державні закупівлі. А переможцем компанія стала тільки в 24 з них, або в 22,6% проведених закупівель.



"Саме тому інформація про перемогу в понад 90% тендерів ProZorro, як стверджувало суспільство, є неправдивою і могла вплинути на наміри придбати газ в ТОВ" Волиньгаз збут ", - підкреслюється в повідомленні.



При цьому АМКУ повідомляє, що аналіз поведінки ТОВ "Волиньгаз збут" під час участі в державних закупівлях дозволив встановити, що компанія, всупереч викладеної в рекламних статтях на сайті інформацією, займається заниженням цін. Так, в ході дослідження було встановлено, що після перемоги на торгах ТОВ постійно укладало додаткові угоди на поставки природного газу зі збільшенням вартості, зокрема в перший день або місяць дії зазначених угод.



"З огляду на вищесказане, АМКУ визнав, що ТОВ" Волиньгаз збут "порушило законодавство про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману споживачів газу. Як наслідок - прийнято рішення накласти на суспільство штраф в розмірі 55,18 млн грн. Також компанію зобов'язали припинити вищевказані порушення ", - повідомляє АМКУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету (АМКУ) визнала порушенням закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" дії ТОВ "Волиньгаз збут" у вигляді поширення неправдивої інформації, яка вводить в оману споживачів газу, і оштрафувала компанію на 55,18 млн грн.Про це повідомляє прес-служба АМКУ, передає БізнесЦензор Фахівці органів Комітету встановили, що компанія в період з 16 березня 2018 року по 18 червня 2020 року поширювала на власному веб-сайті, а також в інтернет виданнях неправдиві відомості:- "З початку року ТОВ" Волиньгаз збут "перемогло більш ніж в 90% тендерах ProZorro";- "ТОВ" Волиньгаз Збут "на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу. Хоча деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну. Але потім вони висувають істотно завищені ціни на блакитне паливо";- "На відміну від ТОВ" Волиньгаз Збут ", яке на конкурсних торгах завжди вказує реальну вартість газу, деякі приватні постачальники, для того, щоб виграти тендер, спочатку демпінгують, занижують ціну"."Ця інформація могла спонукати громадян до покупки природного газу саме у ТОВ" Волиньгаз збут ". Адже згідно з повідомленнями, може здатися, що компанія реалізує блакитне паливо на кращих для споживача умовах в порівнянні з конкурентами", - вважають в АМКУ.Так, при розгляді справи фахівці Комітету проаналізували дані інформаційної системи РroZоrro і з'ясували, що насправді ТОВ "Волиньгаз збут" в зазначений період взяло участь в 106 державні закупівлі. А переможцем компанія стала тільки в 24 з них, або в 22,6% проведених закупівель."Саме тому інформація про перемогу в понад 90% тендерів ProZorro, як стверджувало суспільство, є неправдивою і могла вплинути на наміри придбати газ в ТОВ" Волиньгаз збут ", - підкреслюється в повідомленні.При цьому АМКУ повідомляє, що аналіз поведінки ТОВ "Волиньгаз збут" під час участі в державних закупівлях дозволив встановити, що компанія, всупереч викладеної в рекламних статтях на сайті інформацією, займається заниженням цін. Так, в ході дослідження було встановлено, що після перемоги на торгах ТОВ постійно укладало додаткові угоди на поставки природного газу зі збільшенням вартості, зокрема в перший день або місяць дії зазначених угод."З огляду на вищесказане, АМКУ визнав, що ТОВ" Волиньгаз збут "порушило законодавство про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману споживачів газу. Як наслідок - прийнято рішення накласти на суспільство штраф в розмірі 55,18 млн грн. Також компанію зобов'язали припинити вищевказані порушення ", - повідомляє АМКУ

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