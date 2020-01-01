Савчук не має комплексного бачення розвитку ЛНТУ, – член Наглядової ради





Про це у дописі на своїй сторінці у фейсбуці зазначив директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, який входить до складу Наглядової ради ЛНТУ,



«Три роки тому ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук запропонував мені стати заступником голови Наглядової ради цього закладу. Обіцяв тісну співпрацю, багато ініціатив. Говорили про те, щоб залучати студентів з будівельних та дизайнерських спеціальностей до спільних проєктів. У планах були навіть такі глобальні ідеї, як будівництво гуртожитку.



Але за ці роки, на жаль, я не відчув жодної ініціативи з боку ректора, щоб почати втілювати хоч щось із домовленого в життя. Нас тільки кілька разів зібрали на формальне засідання Наглядової ради, мети якого я, чесно кажучи, так і не зрозумів.



Наглядова рада університету має дуже потужний склад. Сюди входять народний депутат та співвласник фінансово-промислової групи «Континіум» Степан Івахів (голова ради), топ-менеджер «Континіуму» Олег Галущак, відомий волинський бізнесмен Олег Дмитрук, голова правління «Ковельсільмаш» Микола Заікін, депутати обласної ради та потужні аграрії Віталій Заремба і Роман Микитюк, багаторічний керівник підшипникового заводу «СКФ Україна» Володимир Цибульський. Усі ці люди, так само як і я, були готові підтримувати виш та його студентів. Зустрічатися з ними, мотивувати на успіх, ділитися досвідом та допомагати. Але ми так і не почули від університету та його керівника, як саме ми можемо це зробити.



Впевнений, що з таким потенціалом, який є у нашої Наглядової ради, можна було б вивести університет до рівня кращих в Європі! Але цей потенціал керівник вишу не використав зовсім. Технічний навчальний заклад повинен рухатися в ногу з часом, використовувати новітні технології та сучасну матеріальну базу для того, щоб випускати конкурентних фахівців. Але протягом цих трьох років я не відчув, що ректор Петро Савчук має комплексне бачення розвитку вишу.



Тому на виборах ректора технічного університету я підтримую Ірину Вахович. Ми знайомі багато років і я переконаний, що вона буде чудовим керівником. А всі наші ідеї та весь наш потенціал нарешті знайдуть практичне втілення для розвитку університету!» – йдеться у дописі.



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